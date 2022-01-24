Başkent EDAŞ ekipleri sahada

Batı Karadeniz'de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle enerji nakil hatlarında meydana gelen arızalar, Başkent EDAŞ ekiplerinin zorlu şartlarda yürüttüğü çalışmalarla onarılıyor.

Kar yağışının yoğun olduğu Zonguldak'ta Başkent EDAŞ ekipleri 538 saha çalışan ve 252 araçla merkez ve köylerdeki trafolara enerji verebilmek için 24 saat esasına göre çalışma yürütüyor.

Dondurucu soğukta metrelerce yükseklikteki direklerin üzerinde çalışma yapan ekipler, hat üzerindeki arızaları gideriyor. Yer yer 1,5 metreyi bulan karda arazi ve paletli kar araçlarının ulaşamadığı noktalara ekipler, malzeme ve ekipmanları taşıyarak arızalara müdahale ediyor. Zonguldak'ta özellikle merkez ve ilçede kırsal kesimin enerjisinin sağlandığı trafo arızalarının giderilmesi için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. - ZONGULDAK