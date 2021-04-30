Başkent EDAŞ, bakım ve yatırım çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor
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Başkent EDAŞ, bakım ve yatırım çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor

Başkent EDAŞ, bakım ve yatırım çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor
Anadolu Ajansı / Büşranur Begçecanlı - Haberler | Ekonomi

Başkent Elektrik Dağıtım AŞ (Başkent EDAŞ), Ankara'da kesintisiz elektrik dağıtımı kapsamında ilk çeyrek için belirlediği bakım, onarım ve yatırım hedeflerini gerçekleştirdi.

Başkent Elektrik Dağıtım AŞ (Başkent EDAŞ), Ankara'da kesintisiz elektrik dağıtımı kapsamında ilk çeyrek için belirlediği bakım, onarım ve yatırım hedeflerini gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, elektrik dağıtımını dijitalleşme odaklı projeler ve yatırımlarla gerçekleştiren Başkent EDAŞ, Ankara'da müşteri ve çözüm odaklı yaklaşımı sayesinde söz konusu tarihlerde başarılı çalışmalara imza attı.

Bu kapsamda şirket, Ankara'da hizmet verdiği 19 bin 570 trafo ve 62 bin 722 kilometre hat uzunluğunda sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi amacıyla bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarını sürdürdü.

Beypazarı, Nallıhan, Elmadağ, Çankaya, Altındağ, Polatlı, Gölbaşı, Şereflikoçhisar, Etimesgut, Bala, Haymana, Ayaş, Güdül, Kızılcahamam, Çamlıdere, Kazan, Sincan, Çubuk, Akyurt, Kalecik, Pursaklar'da 11 bin 835 aydınlatma armatürünün bakımını gerçekleştiren Başkent EDAŞ ekipleri, bölgede 753 pano, 1763 trafo ve 160 dağıtım merkezini elden geçirdi ve 14 kilometrelik hattın bakımını tamamladı.

Öte yandan şirket, hizmet bölgesinde yer alan Ankara, Bartın, Çankırı, Karabük, Kastamonu, Kırıkkale ve Zonguldak illerindeki müşterilerine daha iyi hizmet vermek amacıyla yılın 2. çeyreğinde de toplam 405 kilometrelik hat bakımı yapılmasını planlıyor.

Başkent EDAŞ ekipleri, bölgesinde 35 bin 376 aydınlatma armatürünün montajının yanı sıra 2 bin 389 elektrik panosu, 2 bin 447 trafo merkezi ve 185 adet dağıtım merkezi montajını da gerçekleştirecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşranur Begçecanlı

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