Başkent EDAŞ, Ankara'yı bakım ve yatırımlarıyla aydınlattı

Başkent Elektrik Dağıtım AŞ (Başkent EDAŞ), Ankara'da kesintisiz elektrik dağıtımı kapsamında yılın ilk yarısı için belirlediği bakım, onarım ve yatırım hedeflerini gerçekleştirdi.

Başkent Elektrik Dağıtım AŞ (Başkent EDAŞ), Ankara'da kesintisiz elektrik dağıtımı kapsamında yılın ilk yarısı için belirlediği bakım, onarım ve yatırım hedeflerini gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Başkent EDAŞ, yılın ilk 6 ayında Ankara'da hizmet verdiği 19 bin 895 trafo ve 3 bin 86 kilometre hat uzunluğundaki alt yapıya sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi amacıyla bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarını sürdürdü.

Ankara'nın Beypazarı, Nallıhan, Elmadağ, Çankaya, Altındağ, Polatlı, Gölbaşı, Şereflikoçhisar, Etimesgut, Bala, Haymana, Ayaş, Güdül, Kızılcahamam, Çamlıdere, Kazan, Sincan, Çubuk, Akyurt, Kalecik ve Pursaklar ilçelerinde 19 bin 295 aydınlatma armatürünün bakımını gerçekleştiren Başkent EDAŞ ekipleri, bölgede 902 pano ile 2 bin 123 trafo ve 241 dağıtım merkezini de elden geçirdi ve 29 kilometrelik hattın bakımını tamamladı.

Başkent EDAŞ ekipleri ayrıca, Ankara'daki 3 milyondan fazla şirket müşterisine daha iyi hizmet vermek amacıyla toplam 442 kilometrelik yeni kablo döşedi. Bunlarla birlikte şirket, 1904 yeni aydınlatma armatürünün montajının yanı sıra 303 yeni elektrik panosu ve 53 trafo merkezinin montajını da gerçekleştirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Firdevs Yüksel