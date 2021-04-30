Başkent EDAŞ Ankara'yı bakım ve yatırımlarıyla aydınlattı
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Başkent EDAŞ Ankara'yı bakım ve yatırımlarıyla aydınlattı

Başkent EDAŞ Ankara'yı bakım ve yatırımlarıyla aydınlattı
Bültenler - Haberler | Güncel

Sektöre öncü teknolojileri ve insan odaklı çalışma anlayışıyla hareket eden Başkent EDAŞ, Ankara'da kesintisiz elektrik dağıtımı kapsamında 2021 yılının ilk 3 ayında bakım, onarım ve yatırım hizmetlerini hız kesmeden sürdürdü.

Elektrik dağıtımını dijitalleşme odaklı projeler ve yatırımlar ile gerçekleştiren Başkent EDAŞ, Ankara'da yılın ilk 3 ayında müşteri ve çözüm odaklı yaklaşımı sayesinde başarılı çalışmalara imza attı.

Başkent EDAŞ, Ankara'da hizmet verdiği 19.570 trafo ve 62.722 kilometre hat uzunluğunda sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi amacıyla bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarını sürdürdü.

Daha aydınlık bir Ankara için Beypazarı, Nallıhan, Elmadağ, Çankaya, Altındağ, Polatlı, Gölbaşı, Şereflikoçhisar, Etimesgut, Bala, Haymana, Ayaş, Güdül, Kızılcahamam, Çamlıdere, Kazan, Sincan, Çubuk, Akyurt, Kalecik, Pursaklar' da 11835 aydınlatma armatürünün bakımını gerçekleştiren Başkent EDAŞ ekipleri, bölgede 753 pano ile 1763 trafo ve 160 dağıtım merkezini de elden geçirdi. Ayrıca kentte 14 Km'lik hattın bakımı tamamlandı.

Söz konusu bakım, onarım ve yatırım rakamları ile Başkent EDAŞ 2021 yılının ilk 3 ayında koymuş olduğu hedefleri başarıyla gerçekleştirdi.

Başkent EDAŞ, sektörün değişen dinamiklerine odaklanarak faaliyetlerini insan, çözüm ve inovasyon odağında sürdürmeye devam ediyor. Hizmet bölgesinde yer alan Ankara, Bartın, Çankırı, Karabük, Kastamonu, Kırıkkale ve Zonguldak illerindeki müşterilerine daha iyi hizmet vermek amacıyla 2021 yılının ikinci çeyreğinde de toplam 405 kilometrelik hat bakımı yapılmasını planlayan Başkent EDAŞ ekipleri, bölgesinde 35.376 adet aydınlatma armatürünün montajının yanı sıra 2.389 adet elektrik panosu, 2.447 adet trafo merkezi ve 185 adet dağıtım merkezi montajını da gerçekleştirecek.

Kaynak: Bültenler

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