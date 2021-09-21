Ayedaş'a yeni bağlantı başvurularında dijital dönem - Haberler
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Ayedaş'a yeni bağlantı başvurularında dijital dönem

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Ayedaş'a yeni bağlantı başvurularında dijital dönem

Ayedaş, elektrik aboneliği öncesi veya mevcut tesisatla ilgili tadilat işlemleri için yürütülen bağlantı başvurularını, dijital platform üzerinden de alabilecek.

Ayedaş, elektrik aboneliği öncesi veya mevcut tesisatla ilgili tadilat işlemleri için yürütülen bağlantı başvurularını, dijital platform üzerinden de alabilecek.

İstanbul Anadolu Yakası'nda, operasyonel yüksek müşteri memnuniyeti hedefiyle çalışan Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (Ayedaş), abonelik öncesi işlemlerin uzaktan gerçekleştirilmesini sağlayan Yeni Bağlantı Dijital Platformu'nu devreye aldı.

Yapılan açıklamaya göre, artık yetkili elektrikçiler, abonelik öncesi işlemlerde müşteriler adına şirkete yaptıkları; yeni bağlantı başvurusu, iç tesisat proje onayı, bağlantı görüşü talebi, tesisat muayene talebi veya tadilat başvurularını sıra beklemeden, 7/24 ve dijital ortamda gerçekleştirebilecek. Uzaktan işlemlerle malzeme ve zaman tasarrufu da sağlaması planlanan platformla, ev ve işyeri gibi tüketim noktaları için yapılan yıllık 100 binin üzerindeki başvuru ve ilgili başvuruların takibi dijital ortamda yapılabilecek. Platforma ybp.eedas.com.tr web adresi üzerinden erişilecek.

BAŞKENT EDAŞ VE TOROSLAR EDAŞ'TA DA UYGULANACAK

Verilen bilgiye göre söz konusu sistem Ayedaş ile birlikte, diğer Enerjisa Dağıtım Şirketleri Başkent EDAŞ ve Toroslar EDAŞ'ta da uygulanacak.

Platformun web adresi üzerinden kullanıcı kayıtlarını oluşturacak yetkili elektrikçiler, başvurularına ilişkin dosya numaralarıyla süreçleri takip edebilecekleri gibi, sitedeki eğitim videolarıyla da sistemin kullanımıyla ilgili bilgiler edinebilecek.

Türkiye'de 3 ayrı bölgede elektrik dağıtım hizmeti veren Enerjisa Dağıtım Şirketleri; Başkent EDAŞ ile Ankara, Bartın, Çankırı, Karabük, Kastamonu, Kırıkkale ve Zonguldak'ta, Ayedaş ile İstanbul Anadolu Yakası'nda ve Toroslar EDAŞ ile Adana, Osmaniye, Gaziantep, Mersin, Kilis ve Hatay'da çalışmalarını sürdürüyor.

-İHA-

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