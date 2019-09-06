06.09.2019 17:30

Başkent'e yeni alt geçitler geliyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent'in dört bir tarafında gerçekleştirdiği yol, alt geçit ve kavşak çalışmaları kapsamında Eskişehir yolu Dumlupınar bulvarı üzerine 3 alt geçit projesini hayata geçiriyor

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi, kesintisiz ve daha güvenli bir ulaşım için Başkent'in dört bir yanında yeni yol, asfalt, alt geçit ve kavşak çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Başkent'in önemli noktalarında trafiği rahatlatmak için 5 kavşakta alt geçit ve alternatif yol çalışmaları için düğmeye basan Büyükşehir Belediyesi, Eskişehir Yolu Dumlupınar Bulvarı üzerinde 3 alt geçidin yapım çalışmalarına başladı. Bu bölgede ulaşım alternatif güzergahlardan sağlanıyor.

Başkent trafiği nefes alacak

Büyükşehir Belediyesi Eskişehir Yolu üzerinde kavşak yapım çalışmaları kapsamında Konutkent Mahallesi ile Yaşamkent Mahallesi girişi kavşağında birer alt geçit, Başkent Üniversitesi önündeki giriş kapısı sonrasında bir U dönüş alt geçidinin inşasını gerçekleştiriyor.

Büyükşehir Belediyesi bu bölgede yapımına başladığı üç alt geçit sayesinde Ankara-Eskişehir istikametindeki trafik akışını rahatlatmayı amaçlıyor.

Eskişehir Yolu üzerinde yapımına başlanan alt geçitler çalışmaların ulaşımı aksatmaması ve ulaşımın kesintisiz devamı için ulaşım alternatif yollardan sağlanıyor.

Eskişehir yolu'na alternatif güzergah

Başkentliler, alt yapım çalışmaları süresince Eskişehir Yolu istikametinden Ankara istikametine gelirken, Yaşamkent ışıklarına 400 metre kala sağa dönüş verilerek, trafik alternatif güzergaha aktarılıyor.

Eskişehir Yolu'ndan (Dumlupınar Bulvarı) başlayan alternatif ulaşım güzergahı;

3250 caddesinden başlayarak, 3222, 3035, 2945 ile 2629 caddelerinden geçtikten sonra Dumlupınar Bulvarı'na geçiş verilerek, araç trafiği normal seyrine dönüyor.

Ankara'dan Eskişehir istikameti için alternatif yol güzergahı için ise ulaşım: Eskişehir Yolu'ndan Ankara istikameti için sağlanan güzergahın tersten takip edilerek, Eskişehir Yolu istikametine bağlanması şeklinde gerçekleşiyor.

Dumlupınar Bulvarı üzerine 3 alt geçit projesini kısa sürede bitirmeyi planlayan Büyükşehir Belediyesi, Şaşmaz Sanayi Bulvarı'na katlı kavşak ile Etimesgut İstasyon Caddesi'ne alternatif bulvar projeleri ile de Başkent trafiğini rahatlatacak.

Karapürçek mahallesinde asfalt çalışmaları

Başkent genelinde asfalt serim ve asfalt yama çalışmalarını hızlandıran Büyükşehir Belediyesi, Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesi sınırları içerisinde yol genişletme ve otoyol bağlantı çalışmalarına da başladı.

Her biri yaklaşık 500'er metre olan 4 otoyol bağlantı kolunun yanı sıra ana güzergahlarda toplamda bin 200 metre yol genişletme çalışması yapan Büyükşehir Belediyesi, yaklaşık 3 bin 200 metre uzunluğunda imalat yaparak bu yolların asfaltlama çalışmalarını hızlandırdı.

Çalışmaların tamamlanmasıyla Karapürçek, Beşikkaya, Doğantepe, Hüseyin Gazi, Gicik, Tatlar ve Peçenek Mahallelerine otoban bağlantısı sağlanmış olacak.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, Çankaya Yaşamkent Mahallesi 3035. Cadde'de asfalt öncesi mekanik serim çalışmalarını da gerçekleştiriyor.

Kaynak: İHA