Başkent'e leylek indi Başkent'e leylek indi Ankara'nın Sincan ilçesinde kanadından yaralı olarak bulunan leyleğe Sincan belediyesi ekipleri sahip çıktı.

Başkent'e leylek indi

ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde kanadından yaralı olarak bulunan leyleğe Sincan belediyesi ekipleri sahip çıktı.

Sincan ilçesinde sokaklarda dolaşan bir leyleği gören vatandaşlar durumu belediye ekiplerine bildirdi. Belediye ekiplerinin takibi ile Akşemsettin Mahallesi Hisar Sokak'ta bulunan bir binanın bahçesinde leylek görüldü. Bina bahçesinde görülen yaralı leyleğin imdadına Sincan Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri yetişti. Leylek zarar görmeden yakalanarak tedavi edilmek üzere veterinere götürüldü. Yaralı leylek tedavisinin tamamlanmasının ardından yeniden doğayla kavuşacak.

Kaynak: İHA