Başkent'e 9 kilometrelik yeni bulvar geliyor
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Başkent'e 9 kilometrelik yeni bulvar geliyor

Başkent'e 9 kilometrelik yeni bulvar geliyor Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Bağlıca Bulvarı ve Türk Kızılayı Caddesini birbirine bağlayacak yeni bulvar çalışmasına başlayacakları müjdesini verdi.

08.06.2020 23:08 | Son Güncelleme: 08.06.2020 23:14

Başkent'e 9 kilometrelik yeni bulvar geliyor

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Bağlıca Bulvarı ve Türk Kızılayı Caddesini birbirine bağlayacak yeni bulvar çalışmasına başlayacakları müjdesini verdi. Sosyal medya hesapları üzerinden projeye ilişkin paylaşımda bulunan Yavaş, "İlk etapta Mehmet Akif Ersoy Caddesi ve Şehit Hikmet Özer Caddesi'ne bağlantı sağlayacağız. Ankara'da rahat trafik akışını tesis etmek için çalışmayı sürdürüyoruz" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Başkent trafiğini rahatlatacak yeni projeler için düğmeye bastı. Yavaş, Etimesgut ilçesinin trafiğini daha da rahatlatacak yeni bir bulvar çalışmasının başlayacağı müjdesini verdi. Yavaş, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımla Bağlıca Bulvarı ve Türk Kızılayı Caddesini (Eski Hava Hastanesi önü) yeni yapılacak bulvarla birbirine bağlayacaklarını açıkladı.

"Ankara'da rahat trafik akışını tesis etmek için çalışmayı sürdürüyoruz"

Etimesgut ve Sincan bölgesinde yaşayan vatandaşların uzun yıllardır çözülemeyen trafik sorununu çözme sözü veren Yavaş, sözünü tutarak inşaatı başlattı.

İhale sürecinin ardından Fen İşleri Daire Başkanlığı, Türk Kızılayı Caddesi Kızılay binası önü ile Eski Hava Hastanesi önüne 2 adet köprülü kavşak yapımı için ilk kazmayı vurdu. Etimesgut İstasyon Caddesi'ndeki trafik yoğunluğunu sonlandırmayı amaçlayan projenin ilk etabının başlamasının ardından Yavaş, Ankaralılara seslenerek, Etimesgut ilçesinin ulaşımını kolaylaştıracak alternatif yeni bir bulvar daha yapacaklarını şu sözlerle paylaştı:

"Bağlıca Bulvarı ve Türk Kızılayı Caddesi'ni bağlayacak yeni bulvar yapımına başlıyoruz. İlk etapta Mehmet Akif Ersoy Caddesi ve Şehit Hikmet Özer Caddesi'ne bağlantı sağlayacağız. Ankara'da rahat trafik akışını tesis etmek için çalışmayı sürdürüyoruz."

Etimesgut bölgesine ulaşım çift taraflı rahatlayacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Etimesgut bölgesine ulaşımı çift taraflı rahatlatmak için Bağlıca Bulvarı'nı Türk Kızılayı Caddesi'ne bağlayacak yeni alternatif bir bulvarın yapım çalışmalarına da başladı. Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından sürdürülen çalışmalar kapsamında inşa edilecek 9 kilometrelik bulvar, üç gidiş ve üç geliş olmak üzere toplam 6 şeritten oluşacak. Yeni bulvarın yapılmasıyla birlikte Başkent, hem yeni bir bulvara kavuşacak hem de Mehmet Akif Ersoy Caddesi ve Şehit Hikmet Özer Caddesi'nin bu bulvarla bağlantısı sağlanacak.

Başkent'e 9 kilometrelik yeni bulvar geliyor

Kaynak: İHA

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