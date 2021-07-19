Başkent, Derya Uluğ ile coştu
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Başkent, Derya Uluğ ile coştu

Başkent, Derya Uluğ ile coştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin

Ankara Büyükşehir Belediyesi, normalleşme sürecinin başlaması ile Başkentlileri "Büyükşehir Parklarda" adlı konser programları ile buluşturmaya devam ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, normalleşme sürecinin başlaması ile Başkentlileri "Büyükşehir Parklarda" adlı konser programları ile buluşturmaya devam ediyor. Altınpark'ta gerçekleşen ve ünlü sanatçı Derya Uluğ'un verdiği açık hava konserine Başkentliler yoğun ilgi gösterdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi normalleşme sürecine geçilmesiyle birlikte "Büyükşehir Parklarda" adlı konser programlarıyla Başkentlilere müzik keyfi sunmaya devam ediyor. Işın Karaca ve İsmail Altunsaray'ın konserleri ile başlayan ve Melek Mosso ile devam eden "Büyükşehir Parklarda" konser programlarının dördüncüsü Derya Uluğ ile sürdü. 17 Temmuz'da Altınpark'ta gerçekleşen Derya Uluğ'un konserine Başkentliler yoğun ilgi gösterdi.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen, ABB TV ve Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanan açık hava konserine Derya Uluğ hayranları akın etti. Sesi, yorumu ve sahne performansıyla izleyenleri hayran bırakan Uluğ, sevilen şarkılarını Başkentliler için söyledi. Ankara'ya uzun zamandır ilk kez bu konser için geldiğini belirten sanatçı Derya Uluğ, "Çok uzun bir süre oldu. Birkaç gündür konserlerdeyim ancak ilk halk konserim olacak. Ankara'yı çok özlemiştim, uzun zamandır gelemiyorduk. Çok heyecanlıyım. Ankara Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ederim" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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