Başkent derbisinde OGM Ormanspor ile Türk Telekom erkek basketbol takımları karşılaşacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Başkent derbisinde OGM Ormanspor ile Türk Telekom erkek basketbol takımları karşılaşacak

19.03.2021 09:45 | Son Güncelleme: 19.03.2021 09:58
Başkent derbisinde OGM Ormanspor ile Türk Telekom erkek basketbol takımları karşılaşacak

ING Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında yarın Ankara derbisinde OGM Ormanspor, Türk Telekom'u konuk edecek.

ING Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında yarın Ankara derbisinde OGM Ormanspor, Türk Telekom'u konuk edecek.

Mamak Belediyesi Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Ligde kümede kalma mücadelesi veren OGM Ormanspor, 24 hafta sonunda 6 galibiyetle son sırada bulunuyor. OGM Ormanspor, 2021 yılında çıktığı 11 maçta sadece 2 galibiyet aldı. Son 6 maça girilirken yeşil-beyazlılar düşme hattının bir basamak yukarısında14. sıradaki Galatasaray'ın 1 galibiyet uzağında bulunuyor.

Türk Telekom ise play-off'a avantajlı bir konumda girmek için mücadele ediyor. Aldığı 14 galibiyetle 5. sırada yer alan mavi-beyazlılar, ligi ilk 4 sırada bitirip çeyrek finalde ev sahibi avantajını yakalamak istiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Meral Akşener Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Akif Ersoy
Magazin Sibel Can Hande Erçel Pelin Öztekin İbrahim Tatlıses
Spor Cenk Tosun Hakan Kutlu Cüneyt Çakır Halis Özkahya Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Başkent derbisinde OGM Ormanspor ile Türk Telekom erkek basketbol takımları karşılaşacak - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2021 10:00:13. #1.15#
title