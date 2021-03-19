Başkent derbisinde OGM Ormanspor ile Türk Telekom erkek basketbol takımları karşılaşacak

ING Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında yarın Ankara derbisinde OGM Ormanspor, Türk Telekom'u konuk edecek.

Mamak Belediyesi Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Ligde kümede kalma mücadelesi veren OGM Ormanspor, 24 hafta sonunda 6 galibiyetle son sırada bulunuyor. OGM Ormanspor, 2021 yılında çıktığı 11 maçta sadece 2 galibiyet aldı. Son 6 maça girilirken yeşil-beyazlılar düşme hattının bir basamak yukarısında14. sıradaki Galatasaray'ın 1 galibiyet uzağında bulunuyor.

Türk Telekom ise play-off'a avantajlı bir konumda girmek için mücadele ediyor. Aldığı 14 galibiyetle 5. sırada yer alan mavi-beyazlılar, ligi ilk 4 sırada bitirip çeyrek finalde ev sahibi avantajını yakalamak istiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki