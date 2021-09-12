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Başkent derbisi "40 yıl" sonra alt ligde oynandı

AA / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor
Başkent derbisi

TFF 1. Lig'in 4. haftasında Ankara derbisinde karşı karşıya gelen MKE Ankaragücü ile Gençlerbirliği, 40 yıl sonra alt ligde birbirlerine rakip oldu.

TFF 1. Lig'in 4. haftasında Ankara derbisinde karşı karşıya gelen Mke Ankaragücü ile Gençlerbirliği, 40 yıl sonra alt ligde birbirlerine rakip oldu.

Tarihlerinde ağırlıklı olarak Süper Lig'de karşılaşan iki kulüp, geçen sezon aynı anda 1. Lig'e düştü. Ankara'nın iki köklü kulübü 1. Lig'de (o zamanki adıyla 2. Lig) son olarak 1980-1981 sezonunda karşı karşıya geldi.

1. Lig'de son olarak 21 Şubat 1981'de karşılaşan MKE Ankaragücü ile Gençlerbirliği, 40 yılı geçen bir sürenin ardından Eryaman Stadı'nda tekrar alt ligde rekabete çıktı.

Evli hakem çift ilk kez aynı müsabakada görevli

Başkent derbisinde Türk futbol tarihinde bir ilk yaşandı.

Evli hakem çift Burak Pakkan ile eşi Gamze Durmuş Pakkan karşılaşmada görev yaparak, ilk kez bir maçta birlikte yer alan evli çift olarak tarihe geçti.

Burak Pakkan karşılaşmanın orta hakemi olurken, FIFA kokartlı Gamze Durmuş Pakkan ise dördüncü hakem göreviyle eşine yardımcı oldu.

AA / Erkan Tiryaki - Spor Haberleri
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