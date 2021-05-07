Başkent Bülteni'nin 6'ncı sayısı çıktı
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Başkent Bülteni'nin 6'ncı sayısı çıktı

Başkent Bülteni'nin 6'ncı sayısı çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan "Başkent Bülteni"nin 6'ncı sayısı çıktı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan "Başkent Bülteni"nin 6'ncı sayısı çıktı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan "Başkent Bülteni"nin 6'ncı sayısı çıktı. Ankara'da yürütülen belediye faaliyetlerinin yer aldığı bültene, dijital ortamdan ve Başkent Mobil uygulamasından da ulaşılabiliyor. Başkent Bülteni, pandemi sürecinde vatandaşların ev ve iş yerlerinden rahatlıkla takip edebilmeleri için dijital ortamda da okuyuculara sunuluyor.

EGO otobüsleri, Metro istasyonları ile Büyükşehir Belediyesi hizmet binalarında oluşturulan stantların dışında Başkent Mobil uygulamasından ve Büyükşehir Belediyesinin web sitesinden online olarak okunabilen aylık bülten ücretsiz olarak vatandaşlara ulaştırılıyor. - ANKARA

Başkent Bülteni'nin 6'ncı sayısı çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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