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Başkent bisikletli ulaşımda örnek olacak

İhlas Haber Ajansı / Huzeyfe Tarık Yaman - Haberler | Güncel

Başkent bisikletli ulaşımda örnek olacak Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkenti bisiklet yollarıyla donatmak için kentin birçok noktasında başlattığı mavi yol çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

ANKARA (İHA) - Başkent bisikletli ulaşımda örnek olacak

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkenti bisiklet yollarıyla donatmak için kentin birçok noktasında başlattığı mavi yol çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Bisiklet kullanımını teşvik etmek ve alternatif ulaşım aracı olarak kullanılmasını artırmak amacıyla 53,6 kilometrelik 9 etaptan oluşan Bisiklet Yolu Projesi'ni Ankara'da hayata geçiren Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, mavi yolları etap etap tamamlayarak Başkentlilerle buluşturuyor.

Eryaman bisiklet yolu hizmete açıldı

Daha önce Milli Kütüphane-Beşevler arası, Başkent Üniversitesi Bağlıca Yerleşkesi, Gazi Üniversitesi, Türk Hava Kurumu Üniversitesi, ODTÜ, Anadolu Organize Sanayi Bölgesi ve Gölbaşı Mogan Park'ın yer aldığı bisiklet yollarını hizmete açan Büyükşehir Belediyesi son olarak Etimesgut ilçesi Eryaman Mahallesi'nde de 7,5 kilometrelik bisiklet yolunu tamamlayarak bisiklet severlerin kullanımına sundu.

Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapımı tamamlanan Eryaman Bisiklet Yolu ile bölgede oturan vatandaşlar; 2670. Cadde, Lozan Barışı Caddesi, Bozhöyük Caddesi, Üç Şehitler Caddesi ve Dumlupınar 30 Ağustos Caddesi'ni kapsayan bisiklet yolunu kullanmaya başladı.

Bisiklet yolu ağı her geçen gün genişliyor

Ekonomik, çevreci ve sürdürülebilir bir ulaşım politikasını benimseyen ve Bisiklet Kampüsü'nü Başkentlilerin hizmetine açan Ankara Büyükşehir Belediyesi, her geçen bisiklet yol ağını genişletiyor.

2040 yılına kadar toplam 275 kilometre uzunluğa sahip bisiklet yolunu Başkent'e kazandırmayı planlayan ve Ankara Bisiklet Stratejisi ve Master Planı'nı kamuoyuyla paylaşan Büyükşehir Belediyesi, sağlıklı bir yaşam için bisiklet kullanımını yaygınlaştırarak diğer illere örnek olmayı amaçlıyor.

Başkent bisikletli ulaşımda örnek olacak

Başkent bisikletli ulaşımda örnek olacak

Başkent bisikletli ulaşımda örnek olacak

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İhlas Haber Ajansı / Huzeyfe Tarık Yaman - Son Dakika Haberleri

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