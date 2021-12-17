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Başkent beyaza büründü

İhlas Haber Ajansı / Oğuzhan Halil Özbek - Haberler | Güncel

Başkent beyaza büründüANKARA Başkentte akşam saatlerinde şehir merkezinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

ANKARA (İHA) - Başkent beyaza büründü

ANKARA Başkentte akşam saatlerinde şehir merkezinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Ankara'da akşam saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı, yüksek kesimlerde yoğunluğunu artırdı. Ara ara etkisini artıran yağış nedeni ile kent merkezindeki bazı sokak, cadde ve parklar beyaza bürünürken yüksek kesimlerde ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

Başkent beyaza büründü

Başkent beyaza büründü

Başkent beyaza büründü

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