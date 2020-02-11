Başkent beyaza büründü
Haberler » Güncel » Başkent beyaza büründü - Haber

Başkent beyaza büründü

Ankara'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı şehri beyaza bürüdü.

11.02.2020 12:38 | Son Güncelleme: 11.02.2020 12:39
Başkent beyaza büründü

'da saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı şehri beyaza bürüdü.


Ülke genelinde etkili olan soğuk hava ve kar yağışı Ankara'da da kendini gösterdi. Başkent'te sabah saatlerinden itibaren kar yağışı, özellikle şehrin yüksek kesimlerinde etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle kapalı yol almadığı öğrenilirken, sürücüler zor anlar yaşadı. Kuğuları ile meşhur Kuğulu Park'ta da kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler oluştu. - ANKARA

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler