Başkent Beyaza Büründü (3)

OKULLARIN TATİL EDİLMESİ SÖZ KONUSU DEĞİL

Ankara Valiliği kaynakları, Başkent'te gün boyu devam eden kar yağışının meteoroloji tahminlerine göre gece saatlerinde etkisini yitireceğini belirtti. Bu gelişme sonrası kentte eğitim-öğretim faaliyetlerine yarın ara verilmesinin henüz söz konusu olmadığı bildirildi.

Kaynak: DHA