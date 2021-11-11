Başkent Ata'sı için tek yürek oldu

ANKARA (İHA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 83. ölüm yıl dönümü olan 10 Kasım'da başkent Ankara'da da düzenlenen programlarla anıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi tüm birimleri ve personeli anma programlarında bir araya gelerek, çalınan sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunurken, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise devlet erkanı ile Anıtkabir'de düzenlenen anma törenine katıldı. Büyükşehir Belediyesi önünde gerçekleştirilen ve personel ile tüm bürokratların katıldığı anma töreninde Büyükşehir Belediye Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu, Atatürk büstüne çelenk bıraktı. Bayrakların yarıya indirildiği Büyükşehir Belediyesi'nde çalışanlar da kırmızı karanfiller bıraktıkları Atatürk büstü önünde İstiklal Marşı'nı okudu.

EGO Genel Müdürlüğü, ANKARAY'da saatler 09.05'i gösterdiğinde bir dakika boyunca seferleri durdurdu. Başkent'te raylı sistemlerde Atatürk anonslarla anılırken, vatandaşlar da metro istasyonlarında, vagonlarda ve sokaklarda ayağa kalkarak saygı duruşunda bulundu. Büyükşehir Belediyesi, 10 Kasım nedeniyle kent ekranlarından trafik levhalarına, billboardlardan otobüslere kadar birçok noktayı "O An: Ankara" afişleriyle donattı.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından Gençlik Parkı Büyük Sahne'de düzenlenen "Ata Türküleri" adlı konserle de anıldı. - ANKARA

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