Başkent Ankara Meclisi, Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin açıklamasının kabul edilemez olduğunu bildirdi
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Başkent Ankara Meclisi, Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin açıklamasının kabul edilemez olduğunu bildirdi

Başkent Ankara Meclisi, Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin açıklamasının kabul edilemez olduğunu bildirdi
Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir - Haberler | Güncel

Başkent Ankara Meclisi Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Ceylan, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin açıklamasına tepki gösterdi.

Başkent Ankara Meclisi Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Ceylan, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin açıklamasına tepki gösterdi.

Ceylan, yazılı açıklamasında, 1915 yılında Ermeni Taşnak çetelerinin Türkiye'nin birçok bölgesinde masum ve savunmasız insanlara acılar yaşattığını ve toplu katliamlar yaptıklarını belirtti.

Sözde soykırım iddialarının tarihi gerçeklere aykırı olduğunu ifade eden Ceylan, "ABD Başkanı Joe Biden'ın sözde Ermeni soykırımı iddialarının hiçbir zaman tarihi ve hukuki dayanağı yoktur ve asla kabul edilemez." değerlendirmesinde bulundu.

Batı dünyasının, terör örgütü Asala'nın Türk diplomatları şehit etmesine seyirci kaldığını belirten Ceylan, "Batı dünyasının tarihte uyguladığı utanç verici soykırım suçlarını unutturmak için Türkiye'yi suçlaması onların suçluluk duygularından kaynaklanmaktadır. Türk tarihinin hiçbir döneminde soykırım asla söz konusu değildir ve olmamıştır. ABD Başkanı'nın talihsiz, gerçeklerden ve sağduyudan uzak, kin ve nefreti körükleyen açıklamasının hiçbir anlamı ve hükmü yoktur." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir

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