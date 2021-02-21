"Başkent Ankara Köy Evleri Projesi" için ilk temel Ayaş'ta atıldı
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"Başkent Ankara Köy Evleri Projesi" için ilk temel Ayaş'ta atıldı

21.02.2021 14:09 | Son Güncelleme: 21.02.2021 14:12

Kırsal kalkınmayı desteklemek için başlatılan "Başkent Ankara Köy Evleri Projesi-(BAŞAK)" Ayaş'ta hayat buluyor.

Kırsal kalkınmayı desteklemek için başlatılan "Başkent Ankara Köy Evleri Projesi-(BAŞAK)" Ayaş'ta hayat buluyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Başkan Mansur Yavaş'ın seçim vaatleri arasında bulunan projenin ilk uygulandığı yer Yağmurdede Mahallesi oldu.

Büyükşehir Belediyesinin zemin etüdü, mimari, statik, elektrik ve mekanik projeleri için hiçbir ücret almadığı projeye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Kendi mahallelerinde ya da kırsal alanlarda inşaat çalışmalarına başlayan vatandaşlara, İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı ile Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri yardımcı oluyor.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Büyükşehir Belediyesinde görevli İnşaat Mühendisi Özgehan Burak Özen, proje için bugüne kadar 100'den fazla başvuru aldıklarını belirtti.

BAŞAK Projesi için Yağmurdede Mahallesinde statik kontrolleri yaptıklarını kaydeden Özen, daha sonra beton dökme işleminin gerçekleştirileceğini aktardı.

Vatandaşların uzun ve mutlu yaşam sürmesinin çok önemli olduğunu vurgulayan Özen, "Ankara'nın bütün ilçelerinden başvurular aldık. Kış mevsimi olmasına rağmen başvurular oldukça yüksek. Yaz mevsimi ile birlikte başvuruların daha da çoğalacağını tahmin ediyoruz." ifadelerini kullandı.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun

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