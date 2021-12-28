ANKARA (İHA) - Başkent, 27 Aralık'ta Atatürk için tek yürek oldu

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi, 27 Aralık Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 102. yıl dönümünü konserlerden sergiye, atletizm koşusundan seymenler gösterisine kadar birçok etkinlikle kutladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 27 Aralık Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 102. yıl dönümü nedeniyle kentin birçok noktasında özel kutlama programları hazırladı. 10 Büyükşehir Belediye Başkanı ve eşlerini Başkentte ağırlayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve eşi Nursen Yavaş, Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen "Kızılca Gün ve Edis Konseri" programında binlerce Başkentli ile bir araya gelerek unutulmaz bir geceye de ev sahipliği yaptı.

"Atatürk, cumhuriyeti bizlere emanet etti biz de gençlere emanet ediyoruz"

Ankara Kulübü Seymenler ekibinin gösterileriyle renklenen programda Ankara Kent Orkestrası'nın "27 Aralık Marşları"na eşlik ederek oyun havalarıyla coşan ve tek yürek olan Başkentlilere seslenen Yavaş, şöyle konuştu:

"Bugün 102. yılını kutluyoruz Kızılca Gün'ün, Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin. Elbette eğleneceğiz de ama yedi düvele karşı savaşırken Anadolu'dan bir hareket başlatıp, tüm ülkemizin bağımsızlığını kazanan Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişi çok çok önemlidir. İlk defa Atatürk'ü Ankara'da 35 bin kişi karşılamıştır. Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyeti bizlere emanet etti. Bizler de bu salonumuzu dolduran gençlerimizden çok şey bekliyoruz. Tabii ki bizler de size emanet ediyoruz" dedi.

86. Büyük Atatürk Koşusu yapıldı

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı ve Türkiye Atletizm Federasyonu'nun iş birliğiyle Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 102. yıl dönümü dolayısıyla 86. Büyük Atatürk Koşusu düzenlendi.

59 ilden toplam bin 733 amatör ve profesyonel atletin (550 kadın, 1183 erkek) katıldığı koşunun startını Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu verdi. Kasapoğlu, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 102. yılı. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm kahramanlarımızı saygı, minnet ve rahmetle yad ediyorum. Bu koşu atletizm camiasının en önemli geleneklerinden biri. Her yıl artan bir teveccühle halkımızın gençlerimizin yoğun ilgisiyle büyüyerek devam ediyor. Biz de bu yıl rekor katılımla bin 733 sporcumuzla bunu yapıyoruz. Türk sporu zirveye yürümeye, dünyanın tüm köşelerinde başarılarını katlanarak devam ettirecekler" sözlerini kullandı.

Seymenlerin gösterisiyle devam eden ve Atatürk'ün 1919'da Ankara'ya geldiğinde kenti ilk gördüğü yer Dikmen Keklikpınarı'ndan başlayan Büyük Atatürk Koşusu, Ankara Garı'nda sona erdi. 10,8 kilometrelik yarışta kadınlarda birinciliği Burcu Subatan, erkeklerde ise Cihat Ulus kazandı.

AŞTİ'de sürpriz Flash Mob gösterisi

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 102. yıl dönümünü çeşitli etkinliklerle kutlayan Büyükşehir Belediyesi, AŞTİ'de de sürpriz bir flash mob gösteri hazırladı. Giden yolcu katında Ankara Kulübü Derneği üyelerinden oluşan seymenlerin yer aldığı flahs mob gösterisi ile AŞTİ'de coşku dolu anlar yaşandı.

Çocuklardan Atatürk'e mektuplar

Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 102. yıl dönümü nedeniyle Metro Sanat Galerisi'nde "Çocuklardan Atatürk'e Mektuplar" adlı sergiye ev sahipliği yaptı. Gün boyu devam eden kutlamalar kapsamında Kuşcağız Aile Yaşam Merkezi'nde Yaşlılar Kulübü üyeleri tarafından da bir anma programı düzenlendi.

Şarkılar hep bir ağızdan söylendi

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 102. yıl dönümü nedeniyle kent genelindeki billboardları "İyi ki geldin" afişleriyle, cadde ve bulvarları da Türk bayrakları ile süsleyen Büyükşehir Belediyesi düzenlediği konser programlarıyla da Başkentlileri buluşturmaya devam ediyor. Ünlü caz sanatçısı İlham Gencer ve oğlu Bora Gencer'in de 26 Aralık'ta Gençlik Parkı Büyük Sahne'de verdiği konsere Başkentli sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

27 Aralık Atatürk'ün Ankara'ya gelişi nedeniyle Ankara Kalesi de Büyükşehir Belediyesi tarafından Türk Bayrağı ve Atatürk'ün resimleriyle aydınlatıldı.