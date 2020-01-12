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Başkent Akademi FK: 1-4

STAT: Şanlıurfa GAP StadyumuHAKEMLER: Ozan Bileyci, Mücahit Değermenci, Okan AkbalŞANLIURFASPOR: Alperen (Dk.38 Ahmet Demir), Yusuf, Veysel Mehmet Halil, Sercan, Eyyüp, Ali Eren, Mehmet Bayat (Dk.66 Adnan), Talha, Fevzi, Mehmet Badur (Dk.

12.01.2020 15:11 | Son Güncelleme: 12.01.2020 15:11
Başkent Akademi FK: 1-4

STAT: GAP Stadyumu

HAKEMLER: Ozan Bileyci, Mücahit Değermenci, Okan AkbalŞANLIURFASPOR: Alperen (Dk.38 ), Yusuf, Veysel Mehmet Halil, Sercan, Eyyüp, , Mehmet Bayat (Dk.66 Adnan), Talha, Fevzi, Mehmet Badur (Dk.54 Murat), İbrahimBAŞKENT AKADEMİ FK: Taha, Hasan, Süleyman  (Dk.28 Eyyüp Poyraz), Ahmet Sun, Yavuz Koç, Suat (Dk.46 Ahmet Kahraman), Ramazan, Zeki, Ömer (Dk.84 Bora), Emrah, Yavuz AlemdarSARI KARTLAR: Ali Eren (Şanlıurfaspor) - Yavuz Alemdar, Emrah (Başkent Akademi FK)GOLLER: Dk.28 Ali Eren (Şanlıurfaspor) - Dk.52 Yusuf (k.k.) Dk.60 Ömer, Dk.77 Zeki, Dk.79 Ahmet Sun (Başkent Akademi FK)TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'taki 18'inci hafta maçında Şanlıurfaspor, sahasında Başkent Akademi FK'ya 4-1 yenildi.28'inci dakikada Fevzi'nin pasında kale önünde topla buluşan Ali Eren, güzel bir vuruşla topu filelere gönderdi: 1-0.52'nci dakikada ceza sahasında Şanlıurfasporlu Yusuf'a çarpan top, ev sahibinin kalesine gitti: 1-1.60'ıncı dakikada rakiplerinden tek tek sıyrılarak kaleciyle karşı karşıya kalan Ömer, plase bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-2.77'nci dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Zeki sert bir vuruşla topu fillerle buluşturdu: 1-3.79'uncu dakikada ceza sahası Zekin'nin pasında kale önünde topla buluşan Ahmet, güzel bir vuruşla ağları havalandırdı: 1-4.

- Şanlıurfa
Kaynak: DHA
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