Başkent 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda 'Kırmızı Beyaz'a büründü
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Başkent 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda 'Kırmızı Beyaz'a büründü

İhlas Haber Ajansı / Mustafa Cenik - Haberler | Güncel

Başkent 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda 'Kırmızı Beyaz'a büründü Kırmızı beyaz bayraklar 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikte dalgalandı.

Başkent 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda 'Kırmızı Beyaz'a büründü

ANKARA - Kırmızı beyaz bayraklar 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikte dalgalandı. Gençlik Parkı'nda olan kutlama, fotoğraf sergisi, dans gösterileri ve konserler ile coşkuyla gerçekleşti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kırmızı beyaz tema ile gerçekleşti. Gençlik Parkı'nda düzenlenen kutlamaya Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile çok sayıda Ankaralı katıldı. Etkinlik alanında "Atatürk ve Zafer" konulu fotoğraf sergisi, dans gösterileri ve sanatçı Bengü'nün konseri ile devam etti.

"Yüz yıl içerisinde çok sayıda badireyi atlattık"

Sahnede dans ekibinden kırmızı ve beyaz çiçekleri aldıktan sonra 30 Ağustos zaferinin üzerinden doksan dokuz yıl geçtiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, "30 Ağustos'un üzerinden 99 yıl geçti. Önümüzdeki yıl cumhuriyetin 100'üncü yılını kutlayacağız. Yüz yıl içerisinde çok sayıda badireyi atlattık, sorunlarımız oldu ama cumhuriyeti yaşattık ve yaşatacağız. Önümüzdeki seçimlerde, Allah'ın izni ile cumhuriyeti demokrasiyle taçlandıracağız. Düşüncesi özgür, söylemlerinde hiçbir kısıtlama olmayan, rahatlıkla herkesin düşüncesini ifade ettiği, hep birlikte barış içinde yaşadığımız güzel cumhuriyeti, demokrasi ile taçlandıracağız" ifadelerine yer verdi.

"Bağımsızlık ülküsünü bütün dünyaya haykırıyoruz"

Kurtuluş savaşında Anadolu'daki mücadeleyi yaşatacağını aktaran Yavaş, "Milli mücadelenin karargahı, burada esarete karşı cesaretlerini gösterip düşmana Anadolu'yu geldiklerini zindan eden, Türkiye'nin bütün renklerini bir araya getirip yokluk içerisinde emperyalizme karşı savaşan Anadolu'nun merkezi Ankara. Bağımsızlık ülküsünü bütün dünyaya haykırıyoruz. Atalarımızın bize emanet ettiği Ankara'yı, Türkiye'yi inşallah Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği gibi ilelebet yaşatacak çalışmalara söz veriyoruz" diye konuştu.

Başkent 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda 'Kırmızı Beyaz'a büründü
Başkent 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda 'Kırmızı Beyaz'a büründü
Başkent 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda 'Kırmızı Beyaz'a büründü
Başkent 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda 'Kırmızı Beyaz'a büründü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mustafa Cenik

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