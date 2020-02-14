Başkasının yerine sınava girerken yakalandı
Manisa'da motorlu taşıtlar sınavına başkasının yerine girdiği tespit edilen 1 kişi gözaltına alındı.
Manisa'da motorlu taşıtlar sınavına başkasının yerine girdiği tespit edilen 1 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Batman'dan Manisa'nın Salihli İlçesine gelen Songül Aydın (39), Manisa Lisesi'ndeki motorlu taşıtlar sınavına arkadaşı Fatma Savucu'nun (37) yerine girmek isterken polis kontrolünde yakalandı.
Gözaltına alınan Aydın ve Savucu, Manisa İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.