Başkasının yerine sınava girerken yakalandı
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Başkasının yerine sınava girerken yakalandı

Manisa'da motorlu taşıtlar sınavına başkasının yerine girdiği tespit edilen 1 kişi gözaltına alındı.

14.02.2020 08:50 | Son Güncelleme: 14.02.2020 08:50
Başkasının yerine sınava girerken yakalandı

'da motorlu taşıtlar sınavına başkasının yerine girdiği tespit edilen 1 kişi gözaltına alındı.


Alınan bilgiye göre, 'dan Manisa'nın İlçesine gelen Songül (39), Manisa Lisesi'ndeki motorlu taşıtlar sınavına arkadaşı Fatma Savucu'nun (37) yerine girmek isterken polis kontrolünde yakalandı.


Gözaltına alınan Aydın ve Savucu, Manisa İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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