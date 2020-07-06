Başkasının yerine sınava girdiği iddia edilen şüpheli tutuklandı Nevşehir'de, Milli Eğitim İl Müdürlüğünce düzenlenen Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavına, başkasının yerine katıldığı öne sürülen kişi yakalandı.

Nevşehir'de, Milli Eğitim İl Müdürlüğünce düzenlenen Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavına, başkasının yerine katıldığı öne sürülen kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, hafta sonu gerçekleştirilen sınav için kontrolden geçip salona giren R.A, gözetmenlerin dikkatini çekti. Durumu haber alan polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

R.A, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince, "Resmi belgede sahtecilik" ve "6114 Sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının teşkilat ve görevleri hakkındaki kanununa muhalefet etmek" suçlarından tutuklandı.

Kaynak: AA