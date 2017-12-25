Başkasının Yerine Ehliyet Sınavına Giren 2 Kişi Yakalandı

Tekirdağ'da başkasının yerine ehliyet sınavına girmeye çalışan 2 kişi yakayı ele verdi.



Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde hafta sonu yapılan ehliyet sınavında R.A. ve S.T başkasına ait kimliklerle sınava girerken, sınav başlamadan önce tedirgin tavırlar sergilemesi üzerine görevli öğretmenlerin dikkatini çekti. Öğretmenler evrakları kontrol edip, kimlik bilgileriyle alakalı sorular sorduğunda şahıs cevaplayamadı. Polis ekiplerine haber verilmesiyle şahısların başkaları yerine sınava girdiği tespit edildi.



Emniyette götürülen şüphelilere, 'Başkasına Ait Kimlik veya Kimlik Bilgilerinin Kullanılması' suçundan işlem yapıldı. - TEKİRDAĞ