Başkasının kredi kartı ile 30 bin liralık yakıt alan tanker sürücüsü yakalandı
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Başkasının kredi kartı ile 30 bin liralık yakıt alan tanker sürücüsü yakalandı

Başkasının kredi kartı ile 30 bin liralık yakıt alan tanker sürücüsü yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da ikamet eden bir kişinin kredi kartını kullanarak İzmir'den 3 kez 10'ar bin liralık olmak üzere toplamda 30 bin liralık yakıt alan tanker sürücüsü, polisin takibi sonucu yakalandı.

Samsun'da ikamet eden bir kişinin kredi kartını kullanarak İzmir'den 3 kez 10'ar bin liralık olmak üzere toplamda 30 bin liralık yakıt alan tanker sürücüsü, polisin takibi sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un İlkadım ilçesi Cedit Mahallesi'nde ikamet eden B.T.(33), bilgisi dışında kredi kartı kullanılarak İzmir'deki bir akaryakıt istasyonundan 3 kez 10'ar bin liralık olmak üzere toplamda 30 bin liralık yakıt alarak alışveriş yapıldığını tespit etti. B.T. polise şikayette bulundu. Polisin araştırması sonucu söz konusu 30 bin liralık alışverişi 35 plakalı tanker sürücüsü T.Ş.'nin yaptığı tespit edildi. T.Ş. İzmir'de yakalanarak Bornova Polis Merkezi'ne teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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