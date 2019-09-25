Başkasının kayıp kimliğiyle kredi çekmek isteyen şahıs yakalandı

25.09.2019 14:15

Samsun'da başkasının kaybettiği kimliğiyle bankadan kredi çekmek isteyen bir kişi polis tarafından gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, 2 yıl önce kimliğini kaybeden T.S., yaklaşık 2 ay önce bankadan kendisine gelen mesajla adına kredi çekilmeye çalışıldığı öğrenince Samsun Cumhuriyet Savcılığına şikayette bulundu. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Bürosu ekipleri yaptıkları araştırma sonucu T.S.'nin kayıp kimliğiyle bankadan kredi çekmek isteyen kişinin S.Y. olduğunu tespit etti.



Dolandırıcılık polisi tarafından gözaltına alınan S.Y., Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA