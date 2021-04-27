Başkasının çapa makinesini internetten sattı, çekiciye yüklerken yakalandı
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Başkasının çapa makinesini internetten sattı, çekiciye yüklerken yakalandı

Başkasının çapa makinesini internetten sattı, çekiciye yüklerken yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Konya'nın Akşehir ilçesinde, tarlada görüp fotoğrafını çekerek internetten satışa çıkardığı 30 bin lira değerindeki çapa makinesini anlaştığı kişiye Afyonkarahisar göndermek üzere çekiciye yükleyen şüpheli şahıs, durumdan şüphelenen polis tarafından suçüstü yakalandı.

Konya'nın Akşehir ilçesinde, tarlada görüp fotoğrafını çekerek internetten satışa çıkardığı 30 bin lira değerindeki çapa makinesini anlaştığı kişiye Afyonkarahisar göndermek üzere çekiciye yükleyen şüpheli şahıs, durumdan şüphelenen polis tarafından suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Akşehir Devlet Hastanesi karşısında bulunan boş tarladan bir çekiciye çapa makinesi yüklendiğini fark etti. Durumdan şüphelenen polis, yaptığı incelemede çapa makinesinin M.E. isimli kişiye ait olduğunu tespit etti. Araştırmasını derinleştiren polis, çapa makinesini çekiye yükleyen K.Y.'nin tarlada gördüğü çapa makinesinin fotoğraflarını çektikten sonra internetten satışa çıkardığını ortaya çıkardı. Şüpheli şahsın, çapa makinesini Afyonkarahisar'da anlaştığı kişiye götürmek üzere çekiciye yüklediği öğrenildi. Akşehir Cumhuriyet Başsavcısının talimatıyla el konulan 30 bin lira değerindeki çapa makinesi sahibine teslim edildi. Gözaltına alınan şüpheli K.Y. ise işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. - KONYA

Başkasının çapa makinesini internetten sattı, çekiciye yüklerken yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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