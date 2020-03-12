Başkasının alacağını tahsil etmek isteyeni öldürdüler
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Yüreğir, Adana, 3. Sayfa

Başkasının alacağını tahsil etmek isteyeni öldürdüler

Adana'da başkasının 56 bin liralık alacağını tahsil etmeye gelen bir kişiyi öldürdüğü, bir kişiyi ise yaraladığı öne sürülen iki kardeş adliyeye sevk edildiEdinilen bilgiye göre, olay 7 Mart günü Yüreğir ilçesinde meydana geldi.

12.03.2020 10:04 | Son Güncelleme: 12.03.2020 10:04
Başkasının alacağını tahsil etmek isteyeni öldürdüler

Adana'da başkasının 56 bin liralık alacağını tahsil etmeye gelen bir kişiyi öldürdüğü, bir kişiyi ise yaraladığı öne sürülen iki kardeş adliyeye sevk edildi


Edinilen bilgiye göre, olay 7 Mart günü Yüreğir ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, canlı hayvan alım satım işi yapan Tufan (32) ile Tamer Y. (31) kardeşler bir yıl önce Mehmet G.'den 56 bin liralık tavuk aldı. Ancak bir süre sonra Mehmet G. hayatını kaybetti. Tufan ve Tamer Y. kardeşlerde bu borcu ödemedi. Bunun üzerine 7 Mart günü parayı tahsil etmek için olayla hiç alakası olmayan Ali A. (39) ile Abdullah A.(40) Süleyman Vahit Caddesi'ndeki iki kardeşin iş yerine giderek 56 bin lirayı istedi. Kardeşler "borcumuz size değil üstelik bu borcun bir kısımını ödedik 20 bin lira kaldı. Size de para vermeyiz" dedi. Bunun üzerine taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Tufan Y. şahıslara bıçak çekip ikisini de yaraladı. Daha sonra kardeşler olay yerinden kaçtı. Vatandaşların çağırdığı ambulans ile iki yaralı da hastaneye kaldırıldı. Ancak yaralılardan Ali A., kaldırıldığı hastanede 9 Mart günü hayatını kaybetti. Diğer yaralının tedavisi ise devam ediyor. Olaydan sonra Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği dedektifleri zanlıları bulmak için çalışma başlattı. Polis dün şafak vakti yaptığı operasyonla zanlı kardeşleri saklandığı yerde yakaladı. Emniyete getirilerek ifadeleri alınan zanlıların başkasına olan borcu bu iki şahsın istemeye geldiğini üstelik borçlarının 20 bin lira olduğunu ancak şahısların 56 bin lira istediğini bu nedenle kavga çıktığını bundan dolayı bıçaklama olayının gerçekleştiğini söyledi. Zanlılar ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ADANA

Kaynak: İHA

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