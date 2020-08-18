Başkasına yol vermek isterken dereye uçuyordu
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Başkasına yol vermek isterken dereye uçuyordu

Bursa'da karşıdan gelen bir araca yol vermeye çalışan genç sürücü az daha dereye uçuyordu.

Başkasına yol vermek isterken dereye uçuyordu
18.08.2020 09:48 | Son Güncelleme: 18.08.2020 09:55

Bursa'da karşıdan gelen bir araca yol vermeye çalışan genç sürücü az daha dereye uçuyordu.

Edinilen bilgiye göre, Ömer P.'ye ait özel otomobil İnegöl ilçesi Bedre Deresi'nin kenarındaki köprüyü kullanarak Mesudiye istikametine geçmek istedi. Bu sırada karşı istikametten gelen bir başka araca yol vermek için geri manevra yaptığı sırada otomobili dereye kaydı. Olay gören vatandaşlar hemen sürücünün yardımına koştu. Vatandaşlar birkaç araca ip bağlanarak arabanın dereye düşmesini engelledi.

Daha sonra olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı. Halat yardımıyla araç bu kez itfaiye arabasına bağlandı. Dereye düşmekten son anda kurtarılan otomobil olay yerine gelen gelen çekici yardımıyla kaldığı yerden çıkarıldı.

Sürücü daha sonra yoluna devam etti. - BURSA

Kaynak: İHA

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