BAŞKASINA BENZETTİĞİ GENÇ KIZA MUŞTA İLE SALDIRAN SANIK İLK DURUŞMADA TAHLİYE OLDU
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

BAŞKASINA BENZETTİĞİ GENÇ KIZA MUŞTA İLE SALDIRAN SANIK İLK DURUŞMADA TAHLİYE OLDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BURSA'da başkasına benzettiğini öne sürdüğü Ecenur Ö.'yü (18) muştayla dövdüğü gerekçesiyle tutuklanan Sedat A., ilk duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

BURSA'da başkasına benzettiğini öne sürdüğü Ecenur Ö.'yü (18) muştayla dövdüğü gerekçesiyle tutuklanan Sedat A., ilk duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Olay, 2 Nisan günü Gürsu ilçesi Namiz Yiğit Caddesi'nde meydana geldi. Evine doğru yürüyen Ecenur Ö., Sedat A.'nın muştalı saldırısına uğradı. Ne olduğunu anlamayan genç kız, kanlar içerisinde yere yığıldı. Bu sırada çevredekiler, Sedat A.'ya müdahale ederek etkisiz hale getirip, gelen polislere teslim etti.

Başından ve yüzünden yaralanan Ecenur Ö., gelen sağlık ekipleri tarafından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Genç kız, aynı gün tedavisinin ardından taburcu edildi.

Gözaltına alınan Sedat A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Sedat A.'nın cezaevine gönderilirken kendisini görüntüleyen gazetecilere, Pişmanım. Suçsuz ve günahsız bir insana vurduğum için pişmanım dediği görüldü.

'SERBEST BIRAKILDI'

Sedat A. hakkında 9. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'kasten yaralama' suçundan dava açıldı. Sedat A.'nın yargılanmasına, perşembe günü başlandı. Duruşmaya Sedat A., cezaevinden SEGBİS ile katılırken, Ecenur Ö. ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. Ecenur Ö., mahkemede verdiği ifadede Sedat A.'nın en ağır cezayı almasını istediğini belirtti. Sedat A. ise yaptığı savunmada, Birine benzettiğim için saldırdım. Suçsuz birine vurduğum için pişmanım. Özür dilerim dedi.

Duruşma sonunda Sedat A., tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

'PSİKOLOJİSİ BOZUKSA HASTANEYE YATSIN EVDE NE İŞİ VAR'

Ecenur Ö., saldırganın tahliye edilmesine tepki gösterdi. Tahliyenin ardından Sedat A.'nın evinde ailesiyle pasta keserek kutlama yaptığını ve bu görüntüleri sosyal medyada paylaştığını belirterek, şöyle konuştu

Beni 'Sen katilsin' diye suçluyor. Daha sonra başkasına benzettim diyor. Hayır ben katil değilim, bahsettiği kişi de katil değil, yalan bunlar. Üstelik muşta ile saldırıyorsun. Muşta silah. Sen nasıl taşıyabiliyorsun 'Psikolojim bozuk' diyerek içeriden çıktı. Çıktığı gün kutlama yapıldı. Psikolojin bozuksa ve gerçekten bana yaptıkların için üzgünsen neden o gün kutlama yapıp video paylaşıyorsun İçeriden çıktığı için neden kutlama yapar ki insan Benim suçum günahım yokken neden ben darbedildim Neden dayak yedim Psikolojisi bozuksa gitsin hastaneye yatsın. Evinde ne işi var

'NE SONGÜL NE BEN GÜVENDE DEĞİLİZ, O ÖZGÜR BİZ EVE HAPSOLDUK'

Hayatı boyunca yüzündeki izleri göreceğini hatırlatan Ecenur Ö., Benim yüzümdeki darbeler, izler kalacak. Hiç tanımadığınız birine muştayla öldüresiye vuruyorsunuz, bu nasıl olabilir Ben hayatım boyunca bu izleri hep göreceğim ve hep aynı şeyi hatırlayacağım. Evi benim evime 5 dakika uzaklıkta. Her an karşılaşabileceğim bir yerde. Benim can güvenliğim yok. Beni benzettiği kızın can güvenliği hiç yok. Mahkeme çıkışında 'ben suçsuz ve günahsız bir kıza vurduğum için pişmanım pardon' diyor. Sadece bana vurduğu için pişman. Belki Songül olsa pişman olmayacak. Ona vurup öldürseydi, pişman olmayacaktı demek ki. Ben tutuklanıp cezasını çekmesini istiyorum. Psikolojik sorunları varsa tedavisini olsun. Bu zor bir şey değil. Şu an o dışarıda geziyor ama ben evime hapsoldum. Ben ceza almasını istiyorum dedi.

BAŞKASINA BENZETTİĞİ GENÇ KIZA MUŞTA İLE SALDIRAN SANIK İLK DURUŞMADA TAHLİYE OLDU
BAŞKASINA BENZETTİĞİ GENÇ KIZA MUŞTA İLE SALDIRAN SANIK İLK DURUŞMADA TAHLİYE OLDU
BAŞKASINA BENZETTİĞİ GENÇ KIZA MUŞTA İLE SALDIRAN SANIK İLK DURUŞMADA TAHLİYE OLDU
BAŞKASINA BENZETTİĞİ GENÇ KIZA MUŞTA İLE SALDIRAN SANIK İLK DURUŞMADA TAHLİYE OLDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Başkasına benzettiği genç kıza muşta ile saldıran sanık ilk duruşmada tahliye oldu
Başkasına benzettiği genç kıza muşta ile saldıran sanık ilk duruşmada tahliye oldu
Son dakika haber! İçişleri Bakanlığından tam kapanma dönemindeki denetimlere ilişkin açıklama Açıklaması
Son dakika haber! İçişleri Bakanlığından tam kapanma dönemindeki denetimlere ilişkin açıklama Açıklaması
Bakan olsan da değişmiyor! Annesini geçen ay kaybeden Abdulhamit Gül'den duygusal Anneler Günü paylaşımı
Bakan olsan da değişmiyor! Annesini geçen ay kaybeden Abdulhamit Gül'den duygusal Anneler Günü paylaşımı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Donald Trump Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Eda Ece Demet Akalın Burcu Biricik
Spor Diego Ozan Tufan Fatih Terim Serdar Aziz Samet Aybaba
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: BAŞKASINA BENZETTİĞİ GENÇ KIZA MUŞTA İLE SALDIRAN SANIK İLK DURUŞMADA TAHLİYE OLDU - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.5.2021 16:37:34. #1.16#

title