Başkasına ait pasaportla yurt dışına çıkmaya çalışan Lübnanlı yolcu gözaltına alındı
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Başkasına ait pasaportla yurt dışına çıkmaya çalışan Lübnanlı yolcu gözaltına alındı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul Havalimanı'nda, engelli gibi davranarak başkasına ait pasaportla yurt dışına çıkmaya çalışan Lübnanlı yolcu ile refakatçisi ve pasaportun sahibi gözaltına alındı.

İstanbul Havalimanı'nda, engelli gibi davranarak başkasına ait pasaportla yurt dışına çıkmaya çalışan Lübnanlı yolcu ile refakatçisi ve pasaportun sahibi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, 10 Nisan'da saat 18.30 sıralarında, başı ve yüzü sargılı halde tekerlekli sandalye ile refakatçisi eşliğinde İstanbul Havalimanı pasaport kontrol noktasından yurt dışına çıkmaya çalışan Lübnan vatandaşı Mohammed Bannou'nun durumundan şüphelenen görevli detaylı inceleme yaptı.

Yapılan inceleme sırasında işitme engelli gibi davranan şüphelinin gerçek isminin Mohamad Aljamal olduğu ve zanlının başkasına ait pasaportla yurt dışına çıkabilmek için yüzünü sarıp engelli gibi davrandığı belirlendi.

Zanlıları gözaltına alan polis, yaptığı araştırmada pasaportun sahibinin de havalimanında olduğunu tespit ederek zanlıyı gözaltına aldı.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyete götürüldü.

Başkasına ait pasaportla yurt dışına çıkmaya çalışan Lübnanlı yolcu gözaltına alındı
Başkasına ait pasaportla yurt dışına çıkmaya çalışan Lübnanlı yolcu gözaltına alındı
Başkasına ait pasaportla yurt dışına çıkmaya çalışan Lübnanlı yolcu gözaltına alındı
Başkasına ait pasaportla yurt dışına çıkmaya çalışan Lübnanlı yolcu gözaltına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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