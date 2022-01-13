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Başkasına ait kimlik numarasını veren şahsın aracında uyuşturucu ele geçirildi

Başkasına ait kimlik numarasını veren şahsın aracında uyuşturucu ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yol kontrol noktasında jandarmaya başkasına ait kimlik numarasını veren şahsın aracında 16 gram metanfetamin, 4 adet uyuşturucu hap ve uyuşturucu aparatları ele geçirildi.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yol kontrol noktasında jandarmaya başkasına ait kimlik numarasını veren şahsın aracında 16 gram metanfetamin, 4 adet uyuşturucu hap ve uyuşturucu aparatları ele geçirildi.

Olay, dün Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı Güney Jandarma Karakol Komutanlığı yol kontrol noktasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol kontrol noktasında şüpheli hareketlerde bulunan şahsın kimlik belgesi beyan edememesi üzerine verdiği T.C. kimlik numarasının Jandarma Asayiş Bilgi Sistemi (JABS) üzerinden yapılan incelemesinde başka bir şahsa ait olduğu tespit edildi. Yapılan detaylı araştırmada şüphelinin M.K. isimli şahıs olduğu ve uyuşturucu madde ticareti ve kullanma suçundan 5 suç kaydının bulunduğu, ayrıca uyuşturucu madde kullanma suçundan UYAP yakalama kaydının olduğu belirlendi. Şüphelinin aracında yapılan aramada metal kapsül içerisinde 6 gram metanfetamin, pudra kutusunda yaklaşık 10 gram metanfetamin, 4 adet uyuşturucu hap ve uyuşturucu aparatları ele geçirildi. Olayla ilgili olarak nöbetçi cumhuriyet savcısına bilgi verilerek, hakkında yakalama kararı olan M.K. gözaltına alındı. Şüpheli ile ilgili adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi. - ANTALYA

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