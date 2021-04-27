Başkasına ait çapa makinasını satmak için çekiciye yükleyen şüpheli, suçüstü yakalandı

Akşehir'de kendisine ait olmayan çapa makinasını satmak için çekiciyle tarladan götürmeye çalışan şüpheli, polis ekiplerince suçüstü yakalandı.