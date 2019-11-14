Başkaşehir'de sitelerde seminerler başladı

14.11.2019 16:59 | Son Güncelleme: 14.11.2019 17:07

Başakşehir Belediyesi, "Mutlu Aile Sohbetleri" kapsamında ilçe genelindeki sitelerde seminerler düzenlemeye başladı. Seminerlerde uzman psikologlar, Başakşehirlilere aile içinde doğru iletişim yöntemlerini anlatıyor.



Başakşehir Belediyesi, "mutlu bireyler, mutlu aile, mutlu toplum" hedefiyle aile içi iletişim becerilerinin artırılmasına yönelik bir çalışmayı daha hayata geçirdi. Aile içi iletişim seminerinin ilki Mavera Başakşehir Evleri'nde gerçekleştirildi. Seminere yoğun ilgi gösteren site sakinleri, çay ve ikramlar eşliğinde Uzman Klinik Psikolog Ayşenur Bayraktar'ı dinledi. Aile içi iletişimde sıklıkla yapılan hatalara değinen Ayşenur Bayraktar, "eleştiri, savunma, küçümseme, niyet okuma" gibi dört temel iletişim hatasının aile içi iletişimi olumsuz etkilediğini vurguladı. Sağlıklı iletişimde kişinin değil, genelleme yapılarak eylemin eleştirilmesi gerektiğini ifade eden Bayraktar, "İletişimde kişiler hatalı değildir, ilişkiler hatalıdır" sözünün iletişim becerilerini geliştirmek adına olumlu bir söz olduğunun altını çizdi.



"Başakşehir Belediyesine teşekkür ediyorum"



Programa yoğun ilgi gösteren Başakşehirliler, aile içi iletişim seminerden hayli memnun olduklarını ifade etti. Mavera Başakşehir Evleri sakinlerinden Merve adlı kadın, "20 yıllık evliliğim süresince yaşadığım problemlerin kaynağını bu seminerde müşahede etme fırsatı buldum. Burada edindiğim bilgilerle problemlerin üstesinden geleceğimi fark ettim. Başakşehir Belediyesine teşekkür ediyorum" dedi.



Uzman Klinik Psikolog Ayşenur Bayraktar, seminer sonunda konukların sorularını yanıtladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA