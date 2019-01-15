Başkaraören Mahalle Sakinlerinden Başkan Tutal'a Teşekkür Ziyareti

Başkaraören Mahallesi Muhtarı Demirbüker ve mahalle sakinleri Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal'ı ziyaret ederek mahallelerinde yapılan alt ve üstyapı çalışmaları ve hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Son 5 yılda mahallelerine yapılan yatırımlardan dolayı Belediye Başkanı Mehmet Tutal'a teşekkür eden Başkaraören Muhtarı Ramazan Demirbüker ;mahallemize yapmış olduğunuz hizmetler sonrasında mahallemizin çehresi değişti. Başkaraören mahallemizde gerçekleştirdiğiniz çalışma ve hizmetlerinizden dolayı ekibinize vesize teşekkür ediyoruz.Başkaraören mahallesi olarak üzerimize düşen görevde her zaman yanınızdayız.Allah kolaylık versin" dedi.

Mahallelerine yapılan çalışmalarından dolayı Belediye Başkanı Mehmet Tutal'ateşekkür eden Başkaraören mahallesi sakinleri;"Başkaraören mahallemizhizmet konusunda istediğimiz hizmetler yerine getirildi.Başkanımızdan ne zaman bir talep ve istekte bulunsak karşılığını gördük. Biz çalışmalarından dolayı başkanımıza teşekkür ediyoruz. Allah kendisinde razı olsun" dedi.

Kırsal veya merkez mahalle ayrımı yapmadan hizmet götürme noktasında 55 mahalleyieşit gördüklerini ayrıca kırsal ve merkez mahallelerde çalışmalara devam ettiklerini kaydeden Başkan Tutal; Seydişehir'in tüm bölgelerine hizmet götürmek boynumuzun borcudur. Bizler bu makama gelirken sizlere hizmet etmek için geldik. Bu görevde olduğumuz sürece bizlere emanet edilen makamın hakkını vermek zorundayız. Bugüne kadar şükürler olsun ki,hep sorumluluk bilinci ile hareket ettik ve güzel işler ortaya çıkardık. Bizim için tüm mahallelerimiz eşit mesafededir. Hizmet konusunda hiçbir ayrım yapmadan en merkezi mahallede ne varsa en ücra mahallede de o olacak ilkesi ile çalıştık. Sizlerinde desteği iledaha güzel işler yapacağız. Bu ziyaretleriniz bizi fazlasıyla mutlu ve motive ediyor. Bu vesile ile bir kez daha sizlere teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: Bültenler