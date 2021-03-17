Başkanvekilinin evini kurşunlayan zanlı tutuklandı
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Başkanvekilinin evini kurşunlayan zanlı tutuklandı

17.03.2021 17:06 | Son Güncelleme: 17.03.2021 17:13
Başkanvekilinin evini kurşunlayan zanlı tutuklandı

BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Yasin Sağay'ın evine pompalı tüfek ile saldırı düzenlediği iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Ramazan Yiğit Özenmiş (23), yapılan itiraz üzerine tutuklandı.

BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Yasin Sağay'ın evine pompalı tüfek ile saldırı düzenlediği iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Ramazan Yiğit Özenmiş (23), yapılan itiraz üzerine tutuklandı.  

Balıkesir'de 9 Mart gecesi saat 04.30 sıralarında meydana gelen olayda, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanvekili ve Ensar Vakfı Balıkesir Şube Başkanı Yasin Sağay ile aile yakınlarının yaşadığı apartmana pompalı tüfek ile 7 kez ateş edildi. Sağay'ın il dışında bulunduğu sırada gerçekleşen saldırının ardından çalışma başlatan Balıkesir Polisi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştiraki BALPARK Balıkesir Otopark İşletmeleri'nce gerçekleştirilen ve eksik evrak nedeniyle iptal edilen ihale üzerinde yoğunlaştı. Yapılan araştırmalar sonunda şüphelinin iptal edilen ihaleye katılan Ramazan Yiğit Özenmiş olduğu saptandı. Özenmiş ile ihalede isimleri geçen E.K., T.K., F.A., N.E. ve B.A., 16 Mart salı günü yakalanarak, gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen Ramazan Yiğit Özenmiş ile 5 şüpheli savcılık tarafından tutuklanmaları talebiyle 1'inci Sulh Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Mahkeme ise şüphelileri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bıraktı. Yasin Sağay'ın bir üst mahkemeye yaptığı itiraz üzerine, saldırıyı alkolün etkisiyle gerçekleştirdiğini söyleyen Ramazan Yiğit Özenmiş, tutuklanarak cezaevine gönderildi.  


Başkanvekilinin evini kurşunlayan zanlı tutuklandı
Başkanvekilinin evini kurşunlayan zanlı tutuklandı
Başkanvekilinin evini kurşunlayan zanlı tutuklandı
Başkanvekilinin evini kurşunlayan zanlı tutuklandı
Başkanvekilinin evini kurşunlayan zanlı tutuklandı
Başkanvekilinin evini kurşunlayan zanlı tutuklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Emrah ERDOĞAN

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