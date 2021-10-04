Başkanvekili Eğin: 'Kentlerimizi, engelli insanlarımızı da düşünerek dizayn etmeliyiz' - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkanvekili Eğin: "Kentlerimizi, engelli insanlarımızı da düşünerek dizayn etmeliyiz"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Başkanvekili Eğin:

Akdeniz Belediyesi Başkanvekili Aydın Eğin, Uluslararası Engelsiz Turizm ve Spor Kenti Mersin Günlerinde, yerel yöneticilere düşen en büyük görev ve sorumluluklardan birinin de şehirleri 'engelsiz şehirler' haline getirmek, böylelikle engelli vatandaşların gündelik hayatta karşılaştığı her...

AKDENİZ, MERSİN (İHA) - Akdeniz Belediyesi Başkanvekili Aydın Eğin, Uluslararası Engelsiz Turizm ve Spor Kenti Mersin Günlerinde, yerel yöneticilere düşen en büyük görev ve sorumluluklardan birinin de şehirleri 'engelsiz şehirler' haline getirmek, böylelikle engelli vatandaşların gündelik hayatta karşılaştığı her türlü zorluğu ortadan kaldırmak olduğunu vurguladı.

Uluslararası Engelsiz Turizm ve Spor Kenti Mersin Günleri kapsamında, Rusya Beyaz Baston Derneği tarafından Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumunun (Rosatom) da desteği ile engelliler ile toplum arasında pozitif etkileşimi geliştirmek amacıyla Taşucu Limanında etkinlik organize edildi. Etkinlikte, aralarında Rusya'dan gelen engellilerin de bulunduğu katılımcılara yönelik sosyal ve kültürel aktiviteler düzenlendi.

Etkinliğe katılarak bir konuşma yapan Akdeniz Belediyesi Başkanvekili Aydın Egin, "Başta kentlerimizin alt ve üst yapısı, ulaşımı ve her türlü konaklama hizmeti olmak üzere, yatırım ve projelerde engelli insanlarımızı düşünmek, bu anlamda pozitif ayrımcılık yapmak, kenti dizayn projelerine onları da katmak zorundayız" dedi.

"Şehirlerimizi, engelsiz şehirler haline getirmeliyiz"

Yerel yöneticilerin en önemli görevlerinden birinin de şehirleri engelsiz şehirler haline getirmek olduğunu kaydeden Eğin, "Engelli kardeşlerimizin karşılaştığı zorlukları ortadan kaldırmak amacıyla projeler üreteceğiz. Kültürel, sosyal ve spor tesislerimizi, denizlerimizi, tarihi ve turistik varlıklarımızı, ormanlarımızı engelli insanlarımız için rahatça ulaşılabilir hale getireceğiz. Kentimizi, yılın sadece 3 ayı değil, 365 günü her ülkeden engelli insanların dilediğinde ulaşabileceği, dinlenebileceği, güzel vakitler geçirip eğlenebileceği aktivitelere katılabileceği kültürel, sosyal ve turistik yaşam alanları ile zenginleştirmeliyiz" diye konuştu.

Türkiye Görme Engelliler Federasyonu, Rusya Beyaz Baston Derneği, Akdeniz Belediyesi ile Akdeniz Kent Konseyi işbirliğinde ve Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumunun desteğiyle Silifke Taşucu'nda 1 Ekim'de başlayan "Uluslararası Engelsiz Turizm ve Spor Kenti Mersin Günleri" yarın sona erecek. - MERSİN

Başkanvekili Eğin: Kentlerimizi, engelli insanlarımızı da düşünerek dizayn etmeliyiz

Başkanvekili Eğin: Kentlerimizi, engelli insanlarımızı da düşünerek dizayn etmeliyiz

Başkanvekili Eğin: Kentlerimizi, engelli insanlarımızı da düşünerek dizayn etmeliyiz

Başkanvekili Eğin: Kentlerimizi, engelli insanlarımızı da düşünerek dizayn etmeliyiz

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Bergen Pınar Deniz Bülent Ersoy Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Donald Trump Salih Uçan Serdar Aziz Alex Teixeira Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Demir Çelik
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Başkanvekili Eğin: 'Kentlerimizi, engelli insanlarımızı da düşünerek dizayn etmeliyiz' - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 04.10.2021 10:57:45. #1.12#