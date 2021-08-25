BAŞKANMIZDAN YATAN HASTALARA MORAL ZİYARETİ

Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç, 400 Yataklı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yatan hastalara 'geçmiş olsun' ziyaretinde bulundu.

Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç, 400 Yataklı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yatan hastalara 'geçmiş olsun' ziyaretinde bulundu.

Yoğun mesaisinden kalan zamanlarını halkla iç içe geçirmeye gayret gösteren Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç, sık sık ziyaret ettiği Adıyaman 400 Yataklı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yatan hastalara bir kez daha moral ve 'geçmiş olsun' ziyaretinde bulundu.

Hastane bahçesinde ve servislerde hasta ve hasta yakınlarıyla sohbet edip 'geçmiş olsun' dileğinde bulunan Başkanımız, Adıyaman Belediyesi olarak her zaman halkın yanında olduklarını dile getirerek, yaptıkları ziyarette hastaların ve hasta yakınlarının bir şeye ihtiyaçları olup olmadığını sorduklarını söyledi.

Hasta ve hasta yakınları ise ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade ederek, Başkanımıza teşekkür etti.

Kaynak: Habermetre