Başkanlık sarayı önündeki bir otobüs ateşe verildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Başkanlık sarayı önündeki bir otobüs ateşe verildi

Brezilya'da Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'yu protesto etmek isteyen bir kişi, Devlet Başkanlığı Sarayının önündeki bir otobüsü ateşe verdi.

26.06.2020 10:07 | Son Güncelleme: 26.06.2020 10:19

Brezilya'da Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'yu protesto etmek isteyen bir kişi, Devlet Başkanlığı Sarayının önündeki bir otobüsü ateşe verdi.

Brezilya'da Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'yu protesto eden bir kişi, başkent Brasilia'da bulunan Devlet Başkanlığı Sarayı Planalto'nun önünde içinde yolcuların bulunduğu otobüsü yakmaya kalkıştı. Federal Bölge Askeri Polisi tarafından yapılan açıklamaya göre zanlı aracın içine benzin döküp ateşe verdi. Daha sonra, "Bolsanoro dışarı" diye bağırarak araçtan inen adam, kısa bir süre sonra tutuklandı. Olay yerine gelen itfaiye ekibi otobüs tamamen yanmadan ateşi söndürdü. Olay sırasında otobüsün içinde 13 kişi olduğu ancak kimsenin yaralanmadığı bildirildi.

Brezilya İşçi Partisi (PTB) Eski Başkan Yardımcısı ve Milletvekili Roberto Jefferson, cep telefonu kamerasıyla çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak yaşanan olaya tepki gösterdi. Jefferson, "Bir adam bağırarak Planalto Sarayı'nın önünde bir otobüsü ateşe verdi. Adam tutuklandı. Yüksek Mahkeme üzerine elektronik bir kelepçe yerleştirilecek mi? Globo, Folha, Estadao, Band (muhalif medya) öfke dolu haberler yapacak mı" ifadelerini kullandı.

(Serkan Bayar/İHA)

Başkanlık sarayı önündeki bir otobüs ateşe verildi

Kaynak: İHA

Dünya Manşet

Haberler

Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail'e 100 bin Kovid-19 tanı kiti gönderdi Haber
Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail'e 100 bin Kovid-19 tanı kiti gönderdi
ABD Temsilciler Meclisi polisin aşırı güç kullanmasını yasaklayan tasarıyı onayladı Haber
ABD Temsilciler Meclisi polisin aşırı güç kullanmasını yasaklayan tasarıyı onayladı
ABD'nin güney ve batı eyaletlerindeki yeni vakalarda rekor yükselme kaydedildi Haber
ABD'nin güney ve batı eyaletlerindeki yeni vakalarda rekor yükselme kaydedildi
Koronaya 43 bin kişiyi kurban veren İngiltere'den gelen son görüntü ürküttü Haber
Koronaya 43 bin kişiyi kurban veren İngiltere'den gelen son görüntü ürküttü
Dünya Sağlık Örgütü: Avrupa'daki durum iyiye gidiyor, dünyanın geri kalanının durumu giderek kötüleşiyor Haber
Dünya Sağlık Örgütü: Avrupa'daki durum iyiye gidiyor, dünyanın geri kalanının durumu giderek kötüleşiyor
Oxford Üniversitesi, ikinci dalga riski bulunan ülkeleri hesapladı! Türkiye detayı dikkat çekti Haber
Oxford Üniversitesi, ikinci dalga riski bulunan ülkeleri hesapladı! Türkiye detayı dikkat çekti
Hindistan'da yıldırım düşmesi sonucu ölenlerin sayısı 107'ye yükseldi
Hindistan'da yıldırım düşmesi sonucu ölenlerin sayısı 107'ye yükseldi
Evlenmelerine izin verilmediği için birlikte intihar eden gençler elleri bağlı halde bulundu
Evlenmelerine izin verilmediği için birlikte intihar eden gençler elleri bağlı halde bulundu
Yunanistan'dan bir küstah hamle daha! Türkiye'yi Ayasofya konusunda UNESCO'ya şikayet etti
Yunanistan'dan bir küstah hamle daha! Türkiye'yi Ayasofya konusunda UNESCO'ya şikayet etti
Yüzündeki beni aldıran genç kız, ameliyattan sonra aynaya baktığında çığlık attı
Yüzündeki beni aldıran genç kız, ameliyattan sonra aynaya baktığında çığlık attı
Japonya'da bir şehirde yürürken telefon kullanmak yasaklandı
Japonya'da bir şehirde yürürken telefon kullanmak yasaklandı
Döner üreten fabrikada çalışan işçilerin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
Döner üreten fabrikada çalışan işçilerin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
Sırbistan'da ilk kez başörtülü bir kadın milletvekili seçildi
Sırbistan'da ilk kez başörtülü bir kadın milletvekili seçildi
ABD ekonomisi koronavirüsün etkisiyle ilk çeyrekte yüzde 5 daraldı
ABD ekonomisi koronavirüsün etkisiyle ilk çeyrekte yüzde 5 daraldı
ABD'de koronavirüsün etkisiyle 3,5 ayda 47,5 milyon kişi işsiz kaldı
ABD'de koronavirüsün etkisiyle 3,5 ayda 47,5 milyon kişi işsiz kaldı
Ülke tarihinin en büyük iki değerli taşını bulan madenci, bir gecede zengin oldu
Ülke tarihinin en büyük iki değerli taşını bulan madenci, bir gecede zengin oldu
Salgının ciddiye alınmadığı Brezilya'dan ürküten görüntüler: Morglar doldu, cesetler çöp torbalarında
Salgının ciddiye alınmadığı Brezilya'dan ürküten görüntüler: Morglar doldu, cesetler çöp torbalarında
Dünya Sağlık Örgütü, birçok ülkede oksijen sıkıntısı yaşandığını açıkladı
Dünya Sağlık Örgütü, birçok ülkede oksijen sıkıntısı yaşandığını açıkladı
Fransız basınından Türkiye'yle restleşen Macron'u kızdıracak övgü: Erdoğan, dürüst oyun oynayan tek kişi
Fransız basınından Türkiye'yle restleşen Macron'u kızdıracak övgü: Erdoğan, dürüst oyun oynayan tek kişi
98 kişinin hayatını kaybettiği Pakistan'daki uçak kazasının nedeni 'koronavirüs' çıktı
98 kişinin hayatını kaybettiği Pakistan'daki uçak kazasının nedeni 'koronavirüs' çıktı
Putin'i 2036'ya kadar iktidarda tutacak referandum başladı
Putin'i 2036'ya kadar iktidarda tutacak referandum başladı
Fatih Sultan Mehmet'in özel koleksiyondaki son Bellini portresi Londra'da açık artırmayla satılacak
Fatih Sultan Mehmet'in özel koleksiyondaki son Bellini portresi Londra'da açık artırmayla satılacak
İran, tarihi rekor kıran doları düşürmek için faiz artırdı
İran, tarihi rekor kıran doları düşürmek için faiz artırdı
Swissport, İngiltere'de 4 bin 500 kişiyi işten çıkaracak
Swissport, İngiltere'de 4 bin 500 kişiyi işten çıkaracak
Hindistan'ın geliştirdiği koronavirüs ilacı 71 dolardan satılacak
Hindistan'ın geliştirdiği koronavirüs ilacı 71 dolardan satılacak
Mahalleli toplandı, tartıştığı kadını darp eden adamı bayıltana kadar dövdü
Mahalleli toplandı, tartıştığı kadını darp eden adamı bayıltana kadar dövdü
Oxford Üniversitesi'nden 3 aşamaya geçtikleri koronavirüs aşısıyla ilgili önemli açıklama: 2 ayrı doz halinde uygulanabilir
Oxford Üniversitesi'nden 3 aşamaya geçtikleri koronavirüs aşısıyla ilgili önemli açıklama: 2 ayrı doz halinde...
7,5 büyüklüğündeki Meksika depremini 12 gün önceden bilen araştırmacı yeni tahminini paylaştı
7,5 büyüklüğündeki Meksika depremini 12 gün önceden bilen araştırmacı yeni tahminini paylaştı
Dünya bu adamı konuşuyor! Kafasına saplı bıçakla sergilediği sakin tavırlar gündeme oturdu
Dünya bu adamı konuşuyor! Kafasına saplı bıçakla sergilediği sakin tavırlar gündeme oturdu
Son dakika: Çin koronavirüs aşısının ilk fotoğrafını servis etti
Son dakika: Çin koronavirüs aşısının ilk fotoğrafını servis etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Donald Trump Bülent Turan Berat Albayrak Devlet Bahçeli
Magazin Alişan Kenan Doğulu Şeyma Subaşı Safiye Soyman
Spor Yılmaz Vural Alper Ulusoy Nihat Özdemir Mustafa Cengiz Fernando Muslera
Daha Fazla Kaza Ateş Kadın Twitter
Şu an buradasınız: Başkanlık sarayı önündeki bir otobüs ateşe verildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.6.2020 10:44:45. #1.15#
title