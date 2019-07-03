Başkanlık mı Parlamenter sistem mi? Uzmanlar değerlendiriyor
Başkanlık sisteminde yasama ve yargının yürütmenin denetimi altına girmesi ve denge-denetim mekanizmasının yok olması son dönemde eleştirilerin odağında.
Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin resmen başlamasının üzerinden bir yıl geçti. Son dönemde aralarında eski AK Parti çekirdek kadrosunda yer alan siyasilerin de bulunduğu çevreler sisteme eleştiriler yöneltmeye başladı.
Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Başkanlık sisteminin kuvvetler ayrılığı ilkesine uymaması ile kişi ve Meclis'e hesap verilebilirliğin ortadan kalkmasını sistemin eksik yanları olarak sıraladı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
Son Dakika Haberleri