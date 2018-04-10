Başkanlık Kupası Voleybol Turnuvası Başladı

Seyircileri ile ilk karşılaşmalarına çıkan Kürkçü Otomotiv -BAL , Sebeltaş -KYK takımlarının karşılaşması ile start aldı.

Başkan Tutal, Turnuvanın birlik, beraberlik ve kardeşliğe vesile olması amacıyla böyle bir organizasyon başlattıklarını belirterek, çeşitli kurum ve kuruluşlar ile uzak yakın şehrin farklı mahallelerinden 100'e yakın oyuncunun katıldığını kaydetti.

Başkan Tutal, 9 takımın kura çekimi ile fikstürünün belirlendiği ve toplam 20 karşılaşma yapılması planlandığını dile getirdi.

Başkanlık Kupası Voleybol turnuvaları hafta içi her gün saat: 17.30 da Atatürk Spor Salonunda oynanacak. Turnuvalar yaklaşık 1 ay sürecek.