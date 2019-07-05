"Başkanlık adaylarının seçilme süreci şeffaf olmadı"

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, halefi olması için aday gösterilen Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen'in seçilme sürecinin şeffaf olmadığını savundu.

AB Konseyi Dönem Başkanlığı'nın Finlandiya'ya geçmesinin ardından Helsinki'de Finlandiya Başbakanı Antti Rinne ile basın toplantısı düzenleyen Juncker, birliğin stratejik önceliklerini hayata geçirmek için daha önce görülmemiş düzeyde liderlik vasıfları sergilenmesi gerektiğini belirtti.

AB üyesi ülkelerin liderlerinin birliğin temel kurumlarının başkanlıklarına atanacak adaylar için yürüttüğü müzakereler hakkında düşüncesinin sorulması üzerine Juncker, "Süreç çok şeffaf bir şekilde gerçekleştirilmedi. 2014'te benim başkan olarak atanmamı sağlayan Spitzenkandidat süreci şeffaftı." diye konuştu.

Juncker, AB Komisyonu Başkanının Avrupa Parlamentosu'ndaki siyasi grupların liste başı adaylarından seçilmesini öngören Spitzenkandidat sisteminin bir gelenek haline getirilmemesini üzüntüyle karşıladığını belirtti.

"Emsalsiz biri" olduğunu savunan Juncker, "Bu nedenle tarihe geçeceğimi düşünüyordum. Ancak tarih beni ilk ve son Spitzenkandidat olarak anacak." ifadelerini kullandı.

AB liderleri, günler süren müzakerelerinin ardından AB Komisyonu Başkanlığına Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanlığına Belçika Başbakanı Charles Michel, AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilciliğine İspanya Dışişleri Bakanı Josep Borrell, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanlığına ise Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Fransız Christine Lagarde'ı aday göstermişti.

Kaynak: AA