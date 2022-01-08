Başkanlığını yaptığı dernekle engellilerin "gören gözü" oluyor

AKÇAKOCA, DÜZCE (AA) - Düzce'de görme engelli 60 yaşındaki Emin Belli, Türkiye Sakatlar Derneği Akçakoca Şubesi Başkanı olarak engellilerin sorunlarına çözüm bulmaya çalışıyor.

Başkanlığını üstlendiği dernekle engellilerin adeta "gören gözü" olan Emin Belli, AA muhabirine, İstanbul'da bir süre esnaflık yaptığını, 24 yıl önce gözlüklerinden kurtulmak için tedavi olmak istediğini söyledi.

Yanlış tedavi sonucu görme yetisini kaybettiğini anlatan Belli, "Sol gözüm hiç görmüyor. Sağ gözüm ise çok az görüyor." dedi.

Belli, sonraki süreçte memleketine döndüğünü, kendisini engellilere destek olmak için dernek faaliyetlerine adadığını kaydetti.

Türkiye Sakatlar Derneği Akçakoca Şube Başkanlığını 21 yıldır yürüttüğüne değinen Belli, "Yardıma ihtiyacı olan herkesin sorunlarını dinliyoruz ve onlara çare olmaya çalışıyoruz. Arkadaşlarımız bizlere geliyor ve dertlerini anlatıyor. Bizler de onların dertlerine çözüm bulmaya çalışıyoruz. Bu şekilde engelleri aşıyoruz." diye konuştu.

"Engellilere engel çıkarmasınlar, başka bir talebimiz yok"

Belli, engellilere yönelik medikal ürün, akülü tekerlekli sandalye ve baston temininin yanı sıra mesleki eğitim kursları düzenlediklerini, çalışmak isteyenlerin istihdam edilmesine katkıda bulunduklarını bildirdi.

Görme yetisini kaybetmesinin ardından faaliyetlerinin kısıtlandığından bahseden Belli, buna rağmen imkanları dahilinde bir şeyler yapmaya çalıştığını anlattı.

Belli, engellilere yönelik farkındalığın artırılması gerektiğini vurgulayarak, "Çevredeki vatandaşlar bizleri görünce 'Devlet bakıyor.' gibi düşünüyor. Kaldırımda yürüyeceğim ama yürüyemiyorum, kaldırımlara araba çekiyorlar. Bu yüzden yolun ortasından gitmemiz gerekiyor, o da büyük tehlike. Denize gittiğimizde engellilere plaj gösterilmiyor. Vatandaşlarımızdan isteğimiz, engellilere engel çıkarmasınlar, başka bir talebimiz yok." ifadelerini kullandı.

AA / Cem Ali Kuş - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet