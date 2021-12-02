Başkanlığımızca yürütülmekte olan "New Approaches In Inspection : A Polycentric Model" Projesi kapsamında düzenlenen birinci eğitim öğretim faaliyeti (LTT) 22-26 Kasım 2021 tarihleri arasında Portekiz Lizbon Üniversitesinde Teftiş Kurulu Başkanımız Metin ÇAKIR, Portekiz Eğitim ve Bilim Bakanlığı Eğitim ve Bilim Genel Müfettişliği (IGEC) Başkanı Luis Kapela ve Lizbon Üniversitesi Eğitim Enstitüsü Müdürü Profesör Luís Miguel Carvalho'nun açılış konuşmaları ile başlamıştır.

Lizbon Üniversitesinin ev sahipliğinde yapılan eğitim faaliyeti; Teftiş Kurulu Başkanlığı, Ordu İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Ordu İMKB Sosyal Bilimler Lisesi, Sofya Üniversitesi (Bulgaristan), Vrije Üniversitesi (Hollanda), Lizbon Üniversitesi (Portekiz), Viseu Politeknik Enstitüsü (Portekiz), Fernando Pessoa Okulları (Portekiz) ve Dublin Şehir Üniversitesinden (İrlanda) eğitim yöneticileri, müfettişler, öğretim üyeleri, okul müdürleri ve öğretmenlerin katılımı ile gerçekleşmiştir.

Proje kapsamında Portekiz denetim sistemi ve Portekiz'de uygulanan Polycentric Denetim Sistemi uygulamaları tanıtılmış olup, Polycentric denetim okul ağında olan Fernando Pessoa Okullarına çalışma ziyareti gerçekleştirilmiştir.

Bunula birlikte Polisentrik Denetim Uygulamaları konusunda çalışmalar yapan Hollanda ve İrlanda örnekleri de incelenmiş olup, Polisentrik Denetim uygulamaları proje faaliyetlerinin Türk Milli Eğitim Sistemine entegrasyonu ile ilgili de görüş alışverişinde bulunulmuştur. Proje faaliyetleri kapsamında Türkiye-Ordu'da yapılacak pilot uygulamalar ile ilgili komisyonlar oluşturulmuş, kurulacak okul ağları ve yapılacak çalışmalar konusunda grup çalışması düzenlenmiştir. Tüm bu çalışmalar sonucunda özellikle Portekiz denetim sistemi, yapılan raporlamalar ve denetimde kullanılan göstergeler detaylı olarak analiz edilmiştir. Böylece hareketlilik faaliyetine katılan Teftiş Kurulu Temsilcilerinin farklı ülke denetim modellerini de tanıması ve denetim sistemi konusunda farkındalık oluşumu sağlanmıştır.

Ayrıca ülkemiz eğitim ve denetim sisteminin yapısı ve işleyişi hakkında proje ortaklarına bilgi verilmiştir. Proje yönetimi kapsamında bundan sonra yapılacak çalışmalar ile proje sonucunda elde edilmesi beklenen çıktılar konusunda görüş alışverişinde bulunulmuş ve birinci eğitim öğretim faaliyeti (LTT) tamamlanmıştır.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet