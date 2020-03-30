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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, Memduh Büyükkılıç, Koronavirüs, Kayseri, Güncel

Başkanların 'sağlık' zirvesi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, koronavirüs salgınının önlenmesi ve alınan tedbirlerle ilgili belediye başkanları ile bir toplantı yaptı.

30.03.2020 13:37 | Son Güncelleme: 30.03.2020 13:37
Başkanların 'sağlık' zirvesi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, koronavirüs salgınının önlenmesi ve alınan tedbirlerle ilgili belediye başkanları ile bir toplantı yaptı. Toplantıda, Melikgazi, Kocasinan, Talas ve Hacılar Belediye Başkanları hazır bulunurken, diğer ilçe belediye başkanları telekonferansla katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, 17 belediye başkanının el ele ve dayanışma içinde, resmi kurum ve kuruluşları ile işbirliği yaparak hiçbir aksaklığa meydan vermemek için çalıştığını söyledi.

Koronavirüs tehdidinin bertaraf edilmesi için alınan önlemler, sosyal izolasyon süreci ve bu süreçteki ihtiyaçların tespit edilmesi amacıyla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında bir toplantı gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi'nde yapılan toplantıya, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan şahsen, diğer ilçe belediye başkanları ise telekonferansla katıldı.

İçinde bulunduğumuz sürecin seyrine ilişkin belediye başkanlarının görüşlerini aldıklarını ve ihtiyaçları tespit ettiklerini ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Çok şükür hiçbir ilçemizde eksiğimiz yok. Belediye başkanlarımız görevlerinin başında büyük bir gayretle ve tüm ekipleriyle çalışıyorlar. Gerek İçişleri, gerek Sağlık Bakanlığımızın ve gerekse diğer birimlerin talimatlarına harfiyen uyma doğrultusunda Başkanlarımız üzerlerine düşeni yapıyorlar. Bugüne kadar süreci çok iyi yöneten başta Valimiz olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlara ve gerekli duyarlılığı gösteren Kayseri halkına ve fedakarlıkları için esnafımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

SAĞLIKÇILARA GÖNÜLDEN ALKIŞ

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, bu süreçteki bilgi kirliliğine karşı da vatandaşlardan duyarlılık istedi. Başkan Büyükkılıç, resmi açıklamalar dışında sosyal medya ya da başka vasıtalarla yapılan açıklamalara itibar edilmemesi gerektiğini söyledi. Açıklamasında sağlık çalışanlarına da ayrı bir paragraf açan Başkan Büyükkılıç, "Sağlık çalışanlarımızın göstermiş olduğu fedakarlık ve gayretlerinden dolayı minnet duyuyoruz. Bu fedakar insanlarımızı gönülden alkışlıyor, dua ediyoruz" dedi.

"REHAVET OLMAMALI"

Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, konuşmasında rehavete de dikkat çekti. Koronavirüs tehdidinin belli bir yaş grubunu kapsamadığının altını çizen Başkan Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü: "Büyüklerimize gerekli hassasiyeti gösterelim; ama her yaş grubunun taşıyıcı olduğunu unutmamalıyız. Bu sorunun sadece kronik rahatsızlığı bulunanların ve belirli yaş üstündeki grupların sorunu gibi görülmemesi gerekir. Mümkün olduğunca evimizden çıkmayacağız. Bana bir şey olmaz mantığında hareket etmeyeceğiz. Rehavet göstermeyeceğiz. Herkesin mutlaka gerekli önlemleri alması gerekir."

"İYİ NİYETLE YAPILAN ÇALIŞMALAR SIKINTI OLUŞTURABİLİR"

Başkan Memduh Büyükkılıç, bu süreçte evlerinde bulunacak olan vatandaşların her zaman hizmetinde olduklarını da söyledi. Süreç içinde yapılacak yardım faaliyetlerine de değinen Başkan Büyükkılıç, "112, 155, 156 ve tüm belediyelerimizin ortak çağrı merkezi olan 153 numaralı çağrı merkezlerinin herkesin hizmetinde olduğunu hatırlatmak istiyorum. Yapacağımız yardım ve desteklerin Vefa Sosyal Destek grubu vasıtasıyla yapılmasını sağlamak belediyelerimizin görevidir. Bunun dışındaki yardım ve destekler sırasında insanların virüsü taşıyıcı görevi üstlenebileceğini unutmamamız gerekir. İyi niyetle yapılan çalışmalar sıkıntı oluşturabilir" diye konuştu.

"İŞBİRLİĞİ İÇİNDE 24 SAAT GÖREVDEYİZ"

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, tüm belediye birimlerinin sağlık çalışanları gibi 24 saat görevde olduğunu belirtti. Hiçbir aksaklığa meydan vermeden bu sürecin atlatılacağını ifade eden Başkan Büyükkılıç, "17 belediye başkanı el ele ve dayanışma içinde, resmi kurum ve kuruluşlar ile işbirliği halinde görevlerimizi sürdürüyoruz" dedi. Başkan Büyükkılıç, konuşmasında ayrıca bu süreçte ülkemizi en iyi şekilde yöneten başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm ekibine teşekkür etti.

"EVDE KAL KAYSERİ"

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Genel Sekreter Hüseyin Beyhan ile Genel Sekreter Yardımcıları Serdar Öztürk ve Bayar Özsoy'un da hazır bulunduğu toplantıda sözlerinin sonunda sosyal izolasyona azami şekilde hassasiyet gösterilmesini gerektiğini vurgulayarak Kayserililerin evde kalmasını istedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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