Başkanların ortak hedefi Bursa'ya hizmet
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Başkanların ortak hedefi Bursa'ya hizmet

22.10.2020 14:55 | Son Güncelleme: 22.10.2020 14:58
Başkanların ortak hedefi Bursa'ya hizmet

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'i ziyaret ederek Nilüfer'de yapılacak çalışmaları ele aldı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'i ziyaret ederek Nilüfer'de yapılacak çalışmaları ele aldı. İki başkan ortak hedefin Bursa'ya hizmet olduğunu belirterek, yapılacak çalışmaların Nilüfer'e değer katacağını söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'i Halk Evi'nde ziyaret etti. Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ulaş Akhan ve Nilüfer Belediye Başkan Yardımcılarının da hazır bulunduğu ziyarette, yapılan ve hedeflenen çalışmalar ele alındı.

Toplantı sonrası açıklama yapan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Nilüfer'i ele aldıklarını açıkladı. Yapılan ziyaretlerin Bursa ve ilçeler için çok verimli ve önemli olduğunun altını çizen Aktaş, "Bugün Nilüfer özelinde önem arz eden eko-kent projesi, Gölyazı, Çalı-Kayapa yolu gibi konularda önemli istişareler yaptık. Sonuç olarak insanlar bize yetki verdi. Hepimiz, Bursa ve ilçelerimize en iyi hizmeti yapmak gayretindeyiz. Elbette karşılıklı önerilerimiz, eleştirilerimiz olacak. Asıl olan Bursa'yı en iyi standartlara nasıl ulaştırabiliriz meselesidir. Çalışmalar başladığında kamuoyuna gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır. Turgay başkanımız ve ekibine sıcak karşılamalarından dolayı teşekkür ederiz" dedi.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de ziyaretin olumlu sonuçları olacağına dikkat çekerek, "Önemli değerlendirmelerde bulunduk. Yararı kamuoyuna yansıyacaktır. Bu tür toplantıların daha sık olması kentimize değer katacaktır. Alinur başkanımıza ziyaretinden dolayı teşekkür ederim" diye konuştu. - BURSA

Başkanların ortak hedefi Bursa'ya hizmet
Başkanların ortak hedefi Bursa'ya hizmet
Başkanların ortak hedefi Bursa'ya hizmet

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Bülent Turan Muharrem İnce Mustafa Şentop Enis Berberoğlu
Magazin Ezgi Mola Sevim Emre Cansu Dere Işın Karaca
Spor Falcao Ozan Tufan Sergen Yalçın Garry Rodrigues Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kız Kaza Eylül Sivil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Başkanların ortak hedefi Bursa'ya hizmet - Bursa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.10.2020 14:59:28. #1.14#
title