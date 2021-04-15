Başkanlardan ramazan mesajı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkanlardan ramazan mesajı

Bültenler - Haberler | Güncel
Başkanlardan ramazan mesajı

Ramazan ile ilgili mesajlar veren başkanların ve muhtarların ortak dileği sağlık, birlik ve beraberlikti. Lale ekim geleneği ile görsel şölene tanıklık eden başkanlar, doğanın korunmasının önemine de dikkat çekti.

Engelli genci döven İşitme Engelliler Spor Federasyonu As Başkanı Faruk Demir görevden alındı
Engelli genci döven İşitme Engelliler Spor Federasyonu As Başkanı Faruk Demir görevden alındı
Elinde bir tomar parayla video çekti: Birazdan hepsini vatandaşlara dağıtacağız
Elinde bir tomar parayla video çekti: Birazdan hepsini vatandaşlara dağıtacağız

Her yıl nisan ayında binlerce turisti ve İstanbulluyu ağırlayan Emirgan Korusu'nun misafirleri bu kez İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve Sarıyerli muhtarlar oldu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu göz alıcı renkleriyle ve güzelliğiyle açan lale bahçesi Emirgan'da buluştu. Başkanların gündemi koronavirüs ve ramazan ayı oldu. Yıllardır önemli bir gelenek olan lale ekimine de değinen başkanlar, doğayla iç içe olmanın verdiği mutluluktan bahsetti. 25 Sarıyerli muhtarın da katıldığı buluşma da ortak ramazan mesajı ise sağlık ve dayanışma oldu.

SOFRALAR AYRI KURULSA DA GÖNÜLLER BİR

Sarıyer'in ve Sarıyerlilerin çok şanslı olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Şükrü Genç; "Bugün 3 başkan Emirgan'da bir araya geldik. Ramazan'ın gelmesiyle güzel bir başlangıç yaptık. Zor zamanlardan geçiyoruz. Diliyorum ki insanların yaşamını en iyi şekilde devam ettireceği süreçler yaşayalım. Bu salgının bir an önce hızını azaltıp, büyüklerimizi gönül rahatlığıyla ziyaret edeceğimiz günlerin gelmesini diliyorum. Birlik ve beraberliğimizi hiç bırakmayacağız. Ramazan ayında da dayanışmanın çok önemsendiğini bilmeliyiz. Hz. Mevlana ne güzel söylemiş; 'Gönüle giren, gözden ırak olsa ne olur.' Bu ramazan ayında göz göze diz dize olamayacağız ama gönülden gönüle paylaşımlarımızla geçecek. İsterdik ki bütün mahallelerde iftar sofralarımızı kurup Allah ne verdiyse rızkımızı paylaşalım. İstinye Tersane de türkülerimizi söyleyelim, çaylarımızı yudumlayalım, vatandaşlarımızın getirdiği ikramları birlikte yiyelim. Sahuru bekleyelim, kahkahalar atalım. Varsın bu yıl da böyle olsun. İnsanlık o kadar problemli günler yaşamış ki. Veba salgını yaşamış. Ülke olarak bu günleri de atlatacağımıza, neşe içinde ramazanlar idrak edeceğimize inanıyorum. Dualarımız en kısa sürede kabul olmasını diliyorum. Sofralarımız bereketli olsun"

YARDIMLAŞMA AĞI OLUŞTURDUĞUMUZ BİR DÖNEM OLSUN

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yaptığı konuşmada, Sarıyer'in ev sahipliğinde güzel bir gelenek haline gelen lale ekimine değindi. Türkiye'nin her yerinden insanların Sarıyer'e geldiğini vurgulayan İmamoğlu, konuya ilişkin şunlara değindi; "Madrid'den, Hollanda'dan misafirlerimiz var. Öncelikle herkese sağlık diliyorum. Zor günlerden geçiyoruz. Ramazan ayını da karşıladık. Ramazan'ın bütün bu hastalıklardan arındığımız ama aynı zamanda kötü düşüncelerden de arındığımız bir ay olmasını diliyoruz. Yoksulluk çok derin. Yardımlaşma ağı oluşturduğumuz bir dönem olsun. Lalenin güzelliğinin hayatımızın renkliliğine yansımasını diliyorum. İklim değişikliğinin zor koşullarına rağmen laleler geç de olsa açtı. Kentin korunmasındaki en önemli kıstas İstanbul'un doğasının korunmasından geçer. Bunun için mücadele ediyoruz."

PANDEMİ KURALLARINA UYARAK BU SÜRECİ ATLATMAMIZ ÇOK ÖNEMLİ

"Hakikatten bu zor günlerde insanın kendisiyle ve doğayla buluşması apayrı bir öneme sahip" diyerek duygularını ifade eden CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ise konuşmasına şu sözlerle devam etti: "Açıkçası Sarıyer'de durum çok uzun yıllardan beri böyle ama 16 milyon İstanbullunun doğayla buluşmasının yolunun açıldığı bir milat olarak görüyorum. Pandemiye, yoksulluğa rağmen doğayla buluşmak, lalelerle birlikte geleneği devam ettirmek çok kıymetli. Laleler çok nazik ve naif bitkilerdir ama bir özelliği de kadının kararlılığını hissettirir. Her şeyden önemlisi pandemi kurallarına uyarak bu süreci atlatmamız çok önemli."

Kaynak: Bültenler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Türker Ertürk Vladimir Putin Süleyman Soylu Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müjde Ar Burak Deniz Bülent Ersoy Mustafa Üstündağ
Spor Mesut Özil Fatih Terim Bülent Uygun Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Şehit
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Başkanlardan ramazan mesajı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.4.2021 08:57:41. #1.15#

title