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Ziraat Bankası, Balıkesir, Ekonomi

Başkanlardan Öncelikli Bölge açıklaması

Balıkesir'in tarım ve hayvancılık yatırımında öncelikli bölge kapsamına alınması iş dünyasında memnuniyetle karşılandı.

25.03.2020 16:45 | Son Güncelleme: 25.03.2020 16:46
Başkanlardan Öncelikli Bölge açıklaması

Balıkesir'in tarım ve hayvancılık yatırımında öncelikli bölge kapsamına alınması iş dünyasında memnuniyetle karşılandı. Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula, Sanayi Odası Başkanı Hasan Ali Eğinlioğlu ve Ticaret Borsası Başkanı Ersin Erdoğmuş, Balıkesir'in öncelikli bölge kapsamına alınmasının sektöre olumlu yansıyacağını bildirdi.

Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula, Sanayi Odası Başkanı Hasan Ali Eğinlioğlu ve Ticaret Borsası Başkanı Ersin Erdoğmuş Balıkesir'in öncelikli bölge ilan edilmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, alınan kararın Balıkesir üreticisine hayırlı olmasını diledi. Alınan kararla birlikte tarım ve hayvancılık sektöründe yatırım yapacaklara önemli imkanlar ve destekler sağlanacak.

Resmi Gazete'de yayımlandı

Oda ve borsa başkanlarının ortaklaşa yaptığı basın açıklamasında şunlara yer verildi:

"Resmi Gazete'nin 3 Ocak 2020 tarihli sayısında yayınlanan "T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin" Cumhurbaşkanı Kararı ile düşük faizli tarımsal kredilere yeni kriterler getirilmiştir. Yeni kararda öncelikli bölge yatırımı, yurtiçinde doğan hayvan alımı ve kullanımı, kendi yemini üretme ve mera kullanımı, jeotermal yeni enerji kullanımı, genç çiftçi, kadın çiftçi ve benzeri kriterlere göre faiz indirimi uygulanacaktır.

Hayvancılık kredilerine yüzde 10 indirim

T.C. Ziraat Bankası'nın Tarımsal Kredileri içerisinde bulunan ve özellikle Hayvansal Üretime Yönelik olarak kullandırılan Sütçü ve Kombine Sığır Yetiştiriciliği, Damızlık Düve Yetiştiriciliği Büyükbaş Hayvan Besiciliği ve Küçükbaş Hayvancılık kredilerinde kredi faizi üzerinden yapılan indirimlere ilişkin kriterler arasında "Öncelikli Bölge" yatırımı olması halinde mevcut kredi oranından her kriter için yüzde 10 indirim uygulanmasını sağlamaktadır. Söz konusu kararda bahse konu "Öncelikli Bölgelerin" ise nereleri olacağı henüz açıklanmamışken konunun önemi tarafımızca göz önünde bulundurulmuştur.

Taleplerimiz karşılık buldu

Bir Tarım ve Hayvancılık şehri olan İlimiz ve Bölgemizdeki hayvancılık yatırımlarının söz konusu indirimlerden en üst düzeyde yararlanmasını teminen, açıklanacak olan "Öncelikli Bölgeler" içerisinde Balıkesir'in de yer alması için kararın yayınlanmasından bu yana Balıkesir Ticaret Odası, Balıkesir Sanayi Odası ve Balıkesir Ticaret Borsası olarak, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Ziraat Bankası nezdinde girişimlerimizi başlatmış, ayrıca Balıkesir Milletvekillerimizden de konu ile ilgili desteklerini talep etmiştik. Bu çabalarımızın karşılığında 25 Mart 2020 tarih ve 31029 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliği" ile Balıkesir "Öncelikli Bölge" ilan edilmiştir.

Yatırımlara yüzde 100'e varan destek indirimi

Böylece İlimizdeki Tarım ve Hayvancılık Yatırımcıları tüm kriterleri karşıladıklarında yüzde 100'e varan indirimlerle söz konusu desteklerden yararlanma imkanına kavuşmuşlardır. Balıkesir'in Öncelikli Bölge ilan edilmesinde büyük emek harcayarak bizlere destek olan Balıkesir Milletvekillerimiz Adil Çelik, Belgin Uygur, Yavuz Subaşı, Mustafa Canbey, Pakize Mutlu Aydemir, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu'na ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Balıkesir'de Tarım ve Hayvancılığının gelişimine katkı sağlayarak Hayvansal üretim daha da arttıracağına inandığımız düzenlemenin İlimize hayırlı olmasını dileriz." - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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