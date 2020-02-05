Başkanlardan Karayolları Bölge Müdürü Güzel'e 'hayırlı olsun' ziyareti
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Başkanlardan Karayolları Bölge Müdürü Güzel'e 'hayırlı olsun' ziyareti

Kütahya'nın Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan ve AK Parti Emet İlçe Başkanı Süleyman Ciner Karayolları Bölge Müdürlüğü görevine atanan Ömer Güzel'e 'hayırlı olsun' ziyareti gerçekleştirdiler.

05.02.2020 11:20 | Son Güncelleme: 05.02.2020 11:25
Başkanlardan Karayolları Bölge Müdürü Güzel'e 'hayırlı olsun' ziyareti

'nın Belediye Başkanı ve Emet İlçe Başkanı Süleyman Ciner Karayolları Bölge Müdürlüğü görevine atanan Ömer Güzel'e 'hayırlı olsun' ziyareti gerçekleştirdiler.


Grçekleşen ziyarette Emet Belediyesi Fen İşleri Teknik ekipleri ile birlikte Belediye Başkanı Hüseyin Doğan ilçede devam eden çevre yolu, kavşak, ilçe bağlantı yol çalışmaları konularında Bölge Müdürü Ömer Güzel'e bilgi vererek, projelerin takip ve tamamlanması için taleplerini iletti. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
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